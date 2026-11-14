1.055 مليار درهم قيمة مزادات الخيل البريطانية.. وحضور إماراتي مؤثر



تواصل مزادات الخيل البريطانية رحلة الأرقام القياسية خلال عام 2026، بعدما سجل مزاد أكتوبر للخيول بعمر عام واحد في «تاترسالز» بنيوماركت إجمالي تداول تاريخياً بلغ 211.04 مليون غينيا نحو «1.055 مليار درهم»، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 208.78 مليون غينيا «نحو 1.044 مليار درهم»، في مؤشر على استمرار جاذبية السوق البريطانية للملاك والمربين من مختلف أنحاء العالم.



وشهد المزاد حضوراً إماراتياً لافتاً، بعدما اقتنت «جودلفين» مهراً من نسل الفحل العالمي «نايت أوف ثندر» والأم «ماي أسترا»، مقابل 4.6 ملايين غينيا نحو «23 مليون درهم»، مسجلاً رقماً قياسياً أوروبياً لأغلى مهر ذكر بعمر عام واحد. كما عززت «جودلفين» حضورها بشراء 25 خيلاً في القسم الأول من المزاد، بإجمالي 26.91 مليون غينيا نحو «134.55 مليون درهم»، في تأكيد جديد على الدور الإماراتي المؤثر في سوق الخيل العالمية.



وتعد الغينيا وحدة نقدية بريطانية قديمة، لا تزال تستخدم تقليدياً في تسعيرة الخيول بمزادات «تاترسالز» رغم توقف تداولها كعملة منذ أكثر من قرنين، وتعادل الغينيا الواحدة 1.05 جنيه إسترليني، أي نحو 5 دراهم إماراتية.



وجاءت النتائج القياسية رغم التفاوت الذي شهدته المزادات البريطانية منذ بداية العام، إذ تراجعت قيمة التداول في عدد من المزادات مقارنة بعام 2025، مقابل استمرار المنافسة القوية على الخيول المنحدرة من سلالات عريقة، قبل أن يعيد مزاد أكتوبر رسم صورة السوق بأرقام جديدة.



وشهد مزاد أكتوبر مستوى قياسياً بلغ 80 ألف غينيا نحو «400 ألف درهم» بزيادة 14 %، فيما وصل المتوسط إلى 149.883 غينيا نحو «749 ألف درهم»، بارتفاع 7 %، وشهد المزاد بيع 17 خيلاً مقابل مليون غينيا أو أكثر نحو «5 ملايين درهم» إلى جانب 68 خيلاً بلغت أسعارها 500 ألف غينيا أو أكثر نحو «2.5 مليون درهم».



وأكد أحمد حسين، محلل سباقات الخيل، أن المزادات البريطانية تمثل أحد أهم مصادر الخيول لأسواق السباقات حول العالم، بفضل تنوّع الخيول التي تعرضها بما يلبي احتياجات مختلف فئات الملاك والمربين.



وأوضح أن المزادات تشمل الخيول الصغيرة التي يقتنيها الملاك لإعدادها للمشاركة مستقبلاً في السباقات الكبرى والكلاسيكية، إلى جانب أفراس الإنتاج والأفراس الحوامل، فضلاً عن الخيول الأكبر سناً والخيول تحت التدريب التي تمتلك خبرة في السباقات.



وأضاف أن المزادات البريطانية تستقطب مشترين من مختلف أنحاء العالم، من أستراليا واليابان وأمريكا إلى المنطقة العربية ودول الخليج، مشيراً إلى أن الخيول تحت التدريب تحظى باهتمام كبير نظراً إلى جاهزيتها وخبرتها في السباقات.



وأوضح أن عدداً من هذه الخيول ينتقل سنوياً إلى الإمارات ودول الخليج ومختلف أسواق السباقات العالمية، مؤكداً المكانة التاريخية لبريطانيا في صناعة وإنتاج الخيل، ودورها مصدراً رئيسياً لتغذية السباقات حول العالم.



بصمة إماراتية

من جانبه، أكد عبدالله خليفة، محلل سباقات الخيل، أن الدعم الكبير الذي قدمته عائلة آل مكتوم الكرام للمزادات البريطانية على مدى عقود كان له أثر واضح في تطور السوق، مشيراً إلى الدور البارز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال حضور سموه المستمر في المزادات وحرصه على متابعة الخيول المعروضة واقتناء الخيول ذات الجودة العالية والسلالات العريقة.



وأضاف أن رؤية سموه في اختيار الخيول المميزة انعكست على الإنجازات العديدة التي حققتها خيول إسطبلات «جودلفين» في مختلف المضامير العالمية.

وأشار إلى أن الحضور الإماراتي في المزادات يمتد لعقود، مستذكراً الدور الكبير للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عبر «شادويل»، إلى جانب عدد من الملاك الإماراتيين الذين واصلوا الحضور والشراء في السوق البريطانية. وأوضح عبدالله خليفة أن تأثير دبي لم يقتصر على شراء الخيول، بل امتد إلى الإنتاج.

لافتاً إلى الدور الذي لعبته «دارلي» وسلالاتها في السوقين البريطانية والأوروبية، وفي مقدمتها «دبي ميلينيوم» ونجله «دباوي». وأكد أن السنوات الماضية شهدت أيضاً دخول جيل جديد من الملاك الإماراتيين إلى المزادات والاستفادة من تجربة الرواد، ما أسهم في تعزيز الحضور الإماراتي والمنافسة على الخيول المميزة.