19 مليار دولار عوائد صناعة معدات الفروسية بحلول 2035



من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق معدات الفروسية عالمياً بنحو 6 مليارات دولار بين عامي 2026 و2035، مدفوعة بتزايد الطلب على مستلزمات ركوب الخيل ومعدات السلامة والتجهيزات الذكية المستخدمة في التدريب ورعاية الخيول، لتصل إلى 19.04 مليار دولار بحلول عام 2035، مقارنة بـ 13.04 مليار دولار في 2026، مع اتساع نطاق الصناعة ليشمل احتياجات الهواة والأندية والأكاديميات المتخصصة، إلى جانب مستلزمات السباقات.



وكشفت دراسة صادرة عن شركة «غلوبال ماركت إنسايتس» «Global Market Insights»، المتخصصة في أبحاث الأسواق والدراسات الاقتصادية، أن قيمة سوق معدات الفروسية عالمياً بلغت 12.5 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بتسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3 % خلال الفترة من 2026 إلى 2035، بدعم من زيادة أعداد الممارسين وتطوّر التجارة الإلكترونية والاهتمام بمعايير السلامة.



وتشمل الصناعة الملابس والأحذية المخصصة للفرسان، والسروج واللجام، ومعدات العناية بالخيول، وتجهيزات الإسطبلات، وأدوات التدريب والحماية، إلى جانب الأجهزة الذكية المستخدمة في مراقبة أداء الخيول وحالتها الصحية.



الملابس تتصدر المبيعات

استحوذت ملابس وأحذية ركوب الخيل على 47 % من السوق العالمية خلال عام 2025، لتتصدر فئات المنتجات من حيث القيمة، مع توقعات بوصول مبيعاتها إلى 8.38 مليارات دولار بحلول 2035، مدفوعة بالطلب على الملابس الرياضية المتخصصة والأحذية المصممة لتوفير الحماية للفرسان.



وبلغت قيمة سوق السروج ومستلزمات التحكم في الخيل نحو 2.75 مليار دولار في 2025، فيما استحوذت معدات العناية والتنظيف على 12 % من السوق، مع توقعات بوصول قيمتها إلى 2.29 مليار دولار بحلول 2035.



أما تجهيزات الإسطبلات، التي تشمل أنظمة التغذية والري والأرضيات ، فمن المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.71 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5 %، نتيجة استثمارات الأندية ومراكز التدريب ومزارع الخيول في تطوير مرافقها.



الأجهزة الذكية الأسرع نمواً

تبرز التكنولوجيا ضمن القطاعات الأسرع نمواً في الصناعة، إذ بلغت قيمة سوق الأجهزة الذكية المستخدمة في الفروسية 500 مليون دولار خلال 2025، وسط توقعات بارتفاعها إلى 1.33 مليار دولار بحلول 2035. وتشمل هذه الأجهزة أدوات مراقبة الحركة والأداء، وأنظمة متابعة الحالة الصحية، والتقنيات التي تساعد المدربين والأطباء البيطريين على تحليل بيانات التدريب والتعافي. وفي قطاع معدات التدريب والسلامة، بلغت قيمة السوق 880 مليون دولار خلال 2025، مع توقعات بنموها بمعدل سنوي يبلغ 5.7 % حتى 2035، مدفوعة بزيادة استخدام الخوذ والسترات الواقية في الأندية والمنافسات الرسمية.



الهواة يدعمون الطلب

وأظهرت الدراسة أن ممارسة ركوب الخيل لأغراض الترفيه حققت طلباً على المعدات بقيمة 4.38 مليارات دولار خلال 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 6.28 مليارات دولار بحلول 2035، وهو ما يؤكد أهمية الهواة في دعم السوق إلى جانب الفرسان المحترفين.



كما بلغت قيمة مشتريات الفرسان الهواة والممارسين الترفيهيين 5.63 مليارات دولار خلال 2025، ويتوقع وصولها إلى 8.38 مليارات دولار بحلول 2035. واستحوذت أندية الفروسية ومدارس تعليم ركوب الخيل على 19 % من الطلب بحسب فئات المشترين خلال 2025، نتيجة احتياجاتها المستمرة من معدات التدريب وتجهيزات الإسطبلات ومستلزمات السلامة.



أوروبا في الصدارة

تصدرت أوروبا سوق معدات الفروسية عالمياً بحصة بلغت 33.6 % خلال 2025، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 32 %، ثم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 22.4 %، فيما بلغت حصة الشرق الأوسط وأفريقيا 5 %.



وتوقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نمواً بمعدل سنوي يبلغ 6.2 % حتى 2035، بدعم من التوسع في أكاديميات ركوب الخيل والاستثمارات في المرافق الرياضية.



وفي الإمارات، قدرت الدراسة إيرادات سوق معدات الفروسية بنحو 310 ملايين دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 510 ملايين دولار بحلول عام 2035، مدعومة بثقافة الخيول العربية وأنشطة التربية والسباقات ومرافق الفروسية المتطورة.



التجارة الإلكترونية تتوسع

استحوذت التجارة الإلكترونية على 34 % من مبيعات معدات الفروسية خلال 2025، مع توقعات بارتفاع حصتها إلى 44 % بحلول 2035، مقابل تراجع حصة المتاجر المتخصصة من 38 % إلى 30 % خلال الفترة نفسها.



ورغم فرص النمو، تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة المواد الخام، خصوصاً الجلود المستخدمة في السروج والأحذية، إلى جانب المنافسة من أسواق المعدات المستعملة، فيما تواصل الشركات تطوير منتجات تجمع بين معايير السلامة والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات الفرسان المحترفين والهواة.