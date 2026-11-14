101مليون دولار في ليلة واحدة.. مزاد أمريكي يكشف أسرار تجارة الخيول



سجل مزاد «فاسيج تيبتون» الأمريكي للخيول الأصيلة مبيعات تجاوزت 101 مليون دولار خلال ليلة واحدة، في مؤشر إلى حجم الاستثمارات التي تستقطبها صناعة تربية الخيول وسباقاتها عالمياً، بعدما شهد المزاد بيع 140 خيلاً، بينها أفراس تجاوزت أسعارها ملايين الدولارات، إلى جانب بيع حقوق تربية لفحول حققت إنجازات مميزة في السباقات الدولية.



وأظهرت النتائج الرسمية لمزاد نوفمبر 2026، الذي أقيم في الثاني من الشهر الجاري بمقر «نيوتاون بادوكس» في مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأمريكية، وصول إجمالي المبيعات خلال جلسة المزاد إلى 101.617 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ نحو 725.8 ألف دولار للخيل الواحد.



ويعد المزاد من أبرز الفعاليات المتخصصة في بيع خيول السباقات والتربية، إذ يجمع بين الأفراس التي أنهت مسيرتها الرياضية أو تواصل المنافسة، والأفراس المخصصة للإنتاج، والأمهار الصغيرة، فضلاً عن حقوق التزاوج مع فحول تتمتع بسجلات رياضية وأنساب متميزة.



وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لشركة «فاسيج تيبتون»، المتخصصة في تنظيم مزادات بيع وشراء الخيول الأصيلة، تجاوزت مبيعات المزاد حاجز 100 مليون دولار للمرة الخامسة خلال السنوات الست الأخيرة، بما يؤكد استمرار الطلب على الخيول عالية القيمة رغم التفاوت في الأسعار بين الفئات المعروضة.



5 ملايين دولار لأغلى فرس

تصدرت الفرس «ويز آند مينز» «Ways and Means» قائمة أغلى الخيول المباعة، بعدما استحوذت عليها شركة «بويد ريسينغ» مقابل خمسة ملايين دولار، مستفيدة من سجلها الحافل بالانتصارات، وفي مقدمتها الفوز بسباق «بريدرز كب فيلي آند مير سبرينت» من الفئة الأولى، قبل يومين فقط من انعقاد المزاد.



وتبلغ الفرس خمسة أعوام، وهي ابنة الفحل «براكتكال جوك» «Practical Joke»، وحققت أرباحاً من مشاركاتها في السباقات بلغت نحو 2.16 مليون دولار، بينما يؤكد سعر بيعها المرتفع القيمة التي يمنحها المستثمرون للإنجازات الرياضية وإمكانات الاستفادة منها مستقبلاً في برامج التربية والإنتاج.



وجاءت الفرس «ساي فير» «Cy Fair» في المرتبة الثانية، بعدما اشتراها «آمو ريسينغ يو إس إيه» مقابل 4.2 ملايين دولار، وتمتلك الفرس البالغة ثلاثة أعوام سجلاً رياضياً مميزاً، بعدما تفوقت على الذكور في سباق «بريدرز كب جوفينيل تيرف سبرينت»، وحققت أرباحاً بلغت نحو 1.2 مليون دولار.



وحلت الفرس «كاثرينماريسا» «Kathrynmarissa» ثالثة بقيمة 3.2 ملايين دولار، عقب فوزها بسباق «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف»، بينما بيعت «سكوتيش لاسي» «Scottish Lassie» مقابل ثلاثة ملايين دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للخيول الأربعة إلى 15.4 مليون دولار.



الأنساب ترفع الأسعار

لم تقتصر الصفقات المليونية على الخيول التي حققت انتصارات في المضامير، إذ شهد المزاد بيع مهرتين صغيرتين لم تبدآ مسيرتهما في السباقات، مقابل 1.15 مليون دولار ومليون دولار على التوالي.



وتنحدر المهرة الأولى من الفحل «نوت ذيس تايم» «Not This Time»، أحد أبرز فحول الإنتاج، بينما تنتمي الثانية إلى نسل «إنتو ميسشيف» «Into Mischief»، وهو ما يؤكد الدور الذي تلعبه الأنساب في تحديد القيمة التجارية للخيول، حتى قبل اختبار قدراتها الفعلية في المنافسات.



وتعتمد هذه السوق على تقييم مجموعة من العوامل، تشمل السجل الرياضي للأبوين، والإنجازات التي حققها أفراد العائلة، والخصائص البدنية، فضلاً عن التوقعات المرتبطة بإمكانات الخيل مستقبلاً، سواء في السباقات أو الإنتاج.



وكشفت نتائج المزاد بيع 33 فرساً ومهرة، إلى جانب مهرتين صغيرتين، بأسعار بلغت مليون دولار أو أكثر لكل منها، في مؤشر إلى حجم الطلب على الخيول التي تمتلك مواصفات استثنائية.



مليون دولار مقابل حق التزاوج

شهد المزاد صفقة من نوع مختلف، تمثلت في بيع حق تربية مدى الحياة للفحل «سوفيرنتي» «Sovereignty»، الفائز بسباق «بريدرز كب كلاسيك»، مقابل مليون دولار لصالح «وايت بيرش فارم».



ومن المقرر أن يبدأ الفحل مهامه في الإنتاج بمزرعة «دارلي أمريكا» اعتباراً من عام 2027، بعد اعتزاله السباقات، وهو ما يوضح أن القيمة الاقتصادية للخيول قد تستمر بعد انتهاء مسيرتها الرياضية.



كما بيع حق تربية مدى الحياة للفحل «نايتسبريدج» «Knightsbridge»، الفائز بسباق «باسيفيك كلاسيك» من الفئة الأولى، مقابل 450 ألف دولار، في صفقة تؤكد أهمية حقوق التربية بوصفها أصلاً تجارياً مستقلاً داخل صناعة الخيول.



وتمنح هذه الحقوق أصحابها إمكانية الاستفادة من خدمات التزاوج وفق الشروط المحددة لكل اتفاق، بما يجعل الاستثمار في الفحول الناجحة أحد الأنشطة المرتبطة بسوق الخيول الأصيلة.



سوق دولية

أكد بويد براونينغ، رئيس شركة «فاسيج تيبتون»، أن المزاد شهد طلباً قوياً على الخيول المتميزة بمختلف فئاتها، سواء الأمهار الصغيرة أو الأفراس القادمة من مضامير السباقات أو المخصصة للتربية. وأشار إلى مشاركة مشترين من أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا وأستراليا، بما يؤكد الطبيعة الدولية لهذه السوق، وقدرة المزادات الأمريكية على استقطاب رؤوس الأموال من مناطق مختلفة من العالم.



وتظهر المقارنة مع نسخة 2025 أن إجمالي مبيعات جلسة المزاد تراجع بصورة طفيفة، من 102.027 مليون دولار إلى 101.617 مليون دولار، بينما ارتفع عدد الخيول المباعة من 138 إلى 140 خيلاً، وصعد السعر الوسيط من 300 ألف إلى 360 ألف دولار، بزيادة بلغت 20%.