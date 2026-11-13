72 خيلاً في ثاني سباقات جبل علي

يشهد مضمار جبل علي، السبت، الأمسية الثانية من موسم سباقات الخيل بمشاركة 72 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس في سبعة أشواط يبلغ مجموع جوائزها المالية 572 ألف درهم، وسط ترقب لمنافسات قوية يتصدرها شوط سلسلة سباقات جبل علي للسرعة، الذي يقام في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، وتبلغ جوائزه 100 ألف درهم، وهي الأعلى بين أشواط الأمسية، بمشاركة 6 خيول، يبرز منها «متفوق» و«رافد» و«لو أوف فاروز» ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب.

انطلاقة المنافسات

ويقص شريط الحفل الشوط الأول على لقب «جائزة سباق العوير» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 90 ألف درهم، ويبرز «إنسبايرد آيديا» ضمن المرشحين للفوز، فيما يقام الشوط الثاني على لقب «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر، بمشاركة 8 خيول تتنافس على جوائز تبلغ 72 ألف درهم، ويتقدم «آيل جو» قائمة المرشحين.

ويضم الشوط الثالث 6 خيول صغيرة بعمر سنتين تتنافس لمسافة 1200 متر، على جوائز تبلغ 72 ألف درهم، ويبرز «مؤيد» بين المرشحين لتحقيق الفوز، في مواجهة تمنح الخيول الواعدة فرصة لإظهار قدراتها في بداية مشوارها.

وفي الشوط الخامس، تتنافس 11 خيلاً على لقب «جائزة منعطف تبوك» لمسافة 1950 متراً، بجوائز تبلغ 90 ألف درهم، ويبرز «كيبو ميساكي» ضمن المرشحين.

الأشواط الختامية

ويشهد الشوط السادس إقامة «كأس مضمار جبل علي» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 76 ألف درهم، ويبرز «فايض» ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويُسدل الستار على المنافسات بالشوط السابع على لقب «كأس المشرق لخدمات الري» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 72 ألف درهم، ويبرز «سليط» بين المرشحين لحسم الشوط الختامي.