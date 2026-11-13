فاطمة المري بطلة تحدي سيح السلم للقدرة

تُوجت الفارسة فاطمة جاسم المري من إسطبلات البوادي بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة، بتنظيم نادي دبي للفروسية وبرعاية شركة امتياز للتطوير العقاري، في افتتاح منافسات الموسم الجديد بمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

ونجحت فاطمة المري في حسم اللقب بعد تألقها في السباق على صهوة الفرس «دجى دي بيدرز» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 4:21:46 ساعات، في حين حقق المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك» لإسطبلات MRM، بزمن 4:22:02 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد صالح العطاس على صهوة الجواد «سانتاريم دي غوادرانكي» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 4:26:49 ساعات.

تتويج الأبطال

عقب ختام المنافسات، توج أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، ومسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت البطلة على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، ونال الوصيف 180 ألف درهم، في حين حصل صاحب المركز الثالث على 160 ألف درهم.

إشادة بالانطلاقة

أشاد أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، بالانطلاقة المميزة للموسم الجديد لسباقات القدرة، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الكبير والمتواصل لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما أسهم في الارتقاء بمستوى السباقات إلى أعلى المستويات.

وأكد الكعبي أن السباق الافتتاحي شهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين نخبة الفرسان والفارسات، مهنئاً أصحاب المراكز الأولى، ومتوجهاً بالشكر إلى الرعاة وشركاء النجاح على دعمهم، ومتوقعاً أن تتواصل المنافسة القوية في كأس الوصل للقدرة، الذي يجمع فرسان الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

أعرب المدرب علي سلمان الصابري عن سعادته بالفوز بلقب تحدي سيح السلم للقدرة، مؤكداً أن السباق الافتتاحي شهد منافسة قوية ومشاركة نخبة من الخيول المميزة التي أعدتها الإسطبلات طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه بعد توفيق الله، كان للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة القدرة من القيادة الرشيدة الأثر في تحقيق هذه النجاحات.

وأوضح الصابري أن الفرس البطلة قدمت مستويات جيدة في الموسم الماضي وكانت قريبة من المراكز الأولى، بعدما حلت خامسة في تحدي سيح السلم، ورابعة في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخامسة في كأس جميلتي بمهرجان سمو ولي عهد دبي، والهدف المقبل يتمثل في المشاركة بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مشيداً بجهود ابنه المدرب سلمان في إعداد الخيل ومتابعتها يومياً منذ ساعات الصباح الباكر، مؤكداً أن العناية المستمرة بالتغذية والتدريبات ومراقبة الحالة البدنية للخيل من أهم عوامل النجاح إضافة إلى معرفة التفاصيل الصغيرة لكل جواد تساعد على تجهيزه بالصورة المثالية للمنافسات.

أعربت الفارسة فاطمة جاسم المري عن سعادتها بالتتويج بلقب تحدي سيح السلم للقدرة، مؤكدة أن الفوز في افتتاح الموسم يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها وفاتحة خير للموسم الذي تتطلع إليه بتفاؤل، وتأمل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

وأشادت البطلة بالأداء المميز الذي قدمته الفرس خلال السباق، لافتة إلى أن الفوز جاء ثمرة العمل الجماعي والجهود الكبيرة التي بذلها جميع أفراد الفريق في الإعداد والتجهيز، مؤكدة أن الجميع أدى دوره على أكمل وجه، وأن الفرس كانت في أفضل حالاتها وقدمت مستوى مميزاً أسهم في حسم اللقب.

كأس الوصل

من جهة أخرى، تتواصل منافسات مدينة دبي الدولية للقدرة، السبت، بإقامة كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كيلومتر، بتنظيم نادي دبي للفروسية وبرعاية شركة امتياز للتطوير العقاري.

وتسعى إسطبلات العين إلى المحافظة على اللقب الذي أحرزته في النسخة الماضية بواسطة الفارس الأوروغوياني فيدريكو فريبر، على صهوة الفرس «بالميراس»، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 3:33:23 ساعات.