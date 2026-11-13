«آر بي كينج ميكر» يتوج بلقب تحضيري كأس رئيس الدولة للخيول العربية

توج الجواد «آر بي كينج ميكر»، المملوك لمحمد علي سيف المزيني، بإشراف المدرب طحنون العلوي، وقيادة الفارس حمد البوسعيدي، بلقب سباق «تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة» من الفئة الثالثة، الذي أقيم أمس الخميس على مضمار أبوظبي.

وشهد السباق مشاركة 14 جواداً من نخبة الخيول بعمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الأمسية الرابعة من الموسم الجديد، التي تضمنت سبعة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز بلغ 511 ألف درهم، تمهيداً للسباق الرئيسي المقرر يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات موسم اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عاماً على إرث الفروسية في أبوظبي.

وحقق «آر بي كينج ميكر» الفوز في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، البالغة جوائزه 111 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره دقيقتان و26.46 ثانية، بعد منافسة قوية مع نخبة الخيول المشاركة.

وحصدت المهرة «توركواز»، المملوكة لإسطبلات العجبان، بإشراف المدرب عبد الله الحمادي، وقيادة الفارس صموئيل لجري، لقب ديربي أبوظبي «التحضيري»، في الشوط الثالث المخصص للخيول بعمر أربع سنوات، لمسافة 2200 متر، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم.

وتفوقت الفرس «أيه أف صقاره»، المملوكة لخالد خليفة النابودة، بإشراف المدرب أرنست أورتيل، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، في سباق ياس للسرعة «التحضيري»، ضمن الشوط الأول لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم.

وأهدى الجواد «يه إف الطرف» الثنائية لخيول خالد خليفة النابودة والمدرب أرنست أورتيل، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، بعدما تصدر الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب كأس الوثبة «ستاليونز»، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول من توليد الإمارات، والبالغة جوائزه 70 ألف درهم.

وأسفرت منافسات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر عن فوز الفرس «عصماء عذبة»، المملوكة لعذبة للسباقات، بإشراف المدرب ماشي كاكيبريك، وقيادة الفارس صموئيل لجري، بلقب «بني ياس مايل»، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، ليحقق الفارس فوزه الثاني في الأمسية.

وذهب لقب «ثندر هوف مايل» في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق، إلى الجواد «إنر سيتي»، المملوك لخليفة بن دسمال، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس جول موبيان، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم.

واختتم الجواد «جدال»، المملوك لـ«أ.ر.م ريسنج»، بإشراف المدرب إد كريسفورد، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، منافسات الأمسية بالفوز بلقب الشوط السابع «ذا ماري تايم سبرنت»، لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم، ليحقق دي سوسا فوزه الثاني في الأمسية.