نخبة الفرسان في تحدي سيح السلم للقدرة



تتجه الأنظار صباح الجمعة إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، التي تشهد انطلاقة سباق تحدي سيح السلم المفتوح لمسافة 120 كلم، بمشاركة نخبة الفرسان، برعاية شركة امتياز للتطوير العقاري، وتنظيم نادي دبي للفروسية. ويقص التحدي شريط المنافسات الرئيسة للموسم الجديد، بعد انطلاقة شهدت مشاركة أكثر من 600 فارس وفارسة في السباقين التأهيليين في ضربة البداية.



أربع مراحل

ويتكون السباق من أربع مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً باللون الأصفر، تليها المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً باللون الأحمر، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً باللون الأزرق، قبل خوض المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً باللون الأبيض.



ضوابط وشروط

ومن أهم الضوابط والشروط في السباق، أن يكون عمر الخيول 6 سنوات فما فوق، وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، التي تحدد الحد الأقصى لنبض قلب الخيل بـ 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى للسرعة بـ 14 كيلومتراً في الساعة.



وحققت إسطبلات M7 لقب النسخة الماضية، الذي أحرزه الفارس فارس أحمد المنصوري، على صهوة الجواد «رأس تروفادور»، بعدما قطع مسافة 120 كيلومتراً بزمن إجمالي بلغ 4:15:38 ساعات، متقدماً على الفارس سيف أحمد المزروعي من إسطبلات MRM، الذي حل وصيفاً بفارق 17 ثانية، فيما جاء الفارس محمد راشد العميمي من إسطبلات M7 في المركز الثالث.