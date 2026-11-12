«تحدي المرموم».. الفروسية والجري يجتمعان في سباق واحد



في تجربة رياضية مبتكرة جمعت بين ركوب الخيل والجري في سباق واحد أقيمت في المرموم النسخة الأولى من تحدي المرموم لركوب الخيل والجري ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، بمشاركة 50 فارساً، وتنظيم إسطبلات MAB.



وتوج مصعب المرزوقي بلقب السباق، وحصل على الكأس وجائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما حل عبدالعلي بوعزاوي في المركز الثاني، ونال 30 ألف درهم، وجاء حيان المحرمي ثالثاً، وحصل على 20 ألف درهم، من إجمالي جوائز بلغت 100 ألف درهم.



وتميز التحدي بنظام غير تقليدي، يجمع بين ركوب الخيل والجري، والعودة إلى صهوة الخيل، في ثلاث مراحل متساوية، تبلغ مسافة كل منها 5 كيلو مترات، بإجمالي 15 كيلو متراً.



وانطلقت المنافسات بمرحلة ركوب الخيل لمسافة 5 كيلو مترات بسرعة مضبوطة، حفاظاً على سلامة الخيول، قبل أن يترجل الفرسان لخوض مرحلة الجري لمسافة مماثلة على المضمار الرملي، ثم العودة إلى صهوة الخيل لاستكمال المرحلة الأخيرة، حيث استخدم كل مشارك الجواد نفسه في مرحلتي الفروسية، مع إتاحة فترة راحة للجواد خلال مرحلة الجري.



فكرة مختلفة

وأكد صاحب فكرة التحدي محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «جي أم جي»، ومؤسس إسطبلات MAB، أن المبادرة جاءت بهدف إشراك مجتمع الفروسية في تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتشجيع الفرسان على ممارسة الرياضة والاهتمام بلياقتهم البدنية.



وأوضح أن الفكرة ولدت من شغفه برياضة الفروسية ومشاركاته في سباقات القدرة، ورغبته في تقديم نشاط جديد لأهل الخيل، يجمع بين رياضتين تتطلبان اللياقة والتحمل، لافتاً إلى أن الخيول كانت جزءاً من حياته منذ طفولته، وأن ارتباط الفروسية بتراث الإمارات وثقافتها شكل دافعاً لتقديم تجربة مختلفة ضمن تحدي دبي للياقة، تجمع بين الفروسية واللياقة البدنية، وتمنح الفرسان فرصة لاختبار قدراتهم في منافسة غير تقليدية.



وأشار إلى أن المبادرة استهدفت في البداية مشاركة 50 فارساً، إلا أن الإقبال فاق التوقعات، بعدما تجاوز عدد طلبات المشاركة 200 طلب خلال فترة قصيرة من الإعلان عن السباق، مبيناً أن هذا التفاعل يعكس اهتمام مجتمع الفروسية بالتجارب الرياضية الجديدة، لافتاً إلى أن الإعلان عن المبادرة شجع العديد من الفرسان على ممارسة الجري والتدرب في مضمار المرموم استعداداً لخوض التحدي.



تجربة استثنائية

وأوضح باقر أن السباق لا يختبر لياقة الفرسان فحسب، بل يمنحهم فرصة لاكتشاف طبيعة الأرضية التي تتنافس عليها الخيول، من خلال الجري بأنفسهم على الرمال والشعور بالجهد البدني الذي تتطلبه، مشيراً إلى أن مرحلة الجري لمسافة 5 كيلو مترات تحتاج إلى استراتيجية في توزيع الجهد، خصوصاً أن المشاركين مطالبون بالعودة إلى ركوب الخيل في المرحلة الأخيرة، ما يجعل التحمل والتخطيط عنصرين أساسيين في المنافسة.