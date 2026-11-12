أحمد الكعبي: نواصل رحلة التطوير لأهل الخيل



أكد أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة، الذي يبدأ الجمعة بسباق تحدي سيح السلم المفتوح، يليه يوم السبت سباق الوصل للإسطبلات الخاصة، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل أكملت استعداداتها الفنية والتنظيمية والتحكيمية واللوجستية، بما يضمن انطلاقة مميزة للموسم، في ظل الدعم والمتابعة من الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية.



وأوضح الكعبي أن النادي يحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح السباقات، وتهيئة الظروف المناسبة أمام الفرسان والإسطبلات المشاركة، مؤكداً أن الاستعدادات لا تقتصر على الجوانب التنظيمية، بل تشمل العمل المستمر على تطوير مختلف الخدمات التي يستفيد منها أهل الخيل، بما يسهم في تسهيل مشاركتهم وتعزيز مستويات السلامة في المنافسات.



وقال: «حرصنا خلال الفترة الماضية على تطوير كل ما يخدم أهل الخيل، والاستفادة من مختلف الملاحظات والتجارب السابقة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمشاركين، وتوفير كل ما يساعدهم، مع إعطاء الأولوية لسلامة الخيل والفرسان، وهو هدف أساسي نعمل دائماً على تحقيقه».



موسم حافل

وأشار مدير عام نادي دبي للفروسية إلى أن الموسم الجديد يحمل برنامجاً حافلاً بالسباقات والمهرجانات المهمة في مدينة دبي الدولية للقدرة، التي تستعد لاستقبال الفرسان والإسطبلات من مختلف أنحاء الدولة، وسط تطلعات بموسم حافل بالمنافسة والإنجازات.



وأضاف أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، يمثلان محطتين بارزتين ضمن أجندة الموسم، إلى جانب بقية السباقات التي تحظى جميعها باهتمام كبير من أهل الخيل.



وأكد أن لكل سباق أهميته ومكانته لدى المشاركين، الذين يتطلعون إلى تحقيق الفوز وحصد الناموس في ميادين القدرة بدبي، مشيراً إلى أن النادي يتطلع إلى استقبال الجميع وتقديم موسم يواكب تطلعات الفرسان والملاك والإسطبلات.



وقال مدير عام نادي دبي للفروسية: «جميع السباقات مهمة بالنسبة لنا ولأهل الخيل، ونعرف أن الجميع يتطلع إلى تحقيق الناموس في مدينة دبي الدولية للقدرة، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين، وأن يحرصوا دائماً على سلامة خيلهم وفرسانهم، فهي الأهم بالنسبة لنا».



تحدٍ عالمي

وعن مشاركة فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة، المقررة إقامتها في بوذيب بالعاصمة أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، أكد الكعبي أن البطولة تمثل تحدياً مهماً لفرسان الإمارات، لا سيما أنها تقام على أرض الوطن، الأمر الذي يمنح المشاركة أهمية خاصة ويعزز الطموحات في المنافسة على المركز الأول والميداليات الذهبية.



وأوضح أن فرسان الإمارات اعتادوا الحضور والمنافسة في المحافل العالمية الكبرى، مستفيدين من الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واهتمام سموه الكبير برياضة الآباء والأجداد ، إلى جانب الخبرات التي اكتسبها الفرسان من مشاركاتهم المتواصلة في البطولات الدولية.



وقال الكعبي: «فرسان الإمارات عودونا دائماً على الجاهزية والاستعداد للمنافسة في المحافل العالمية، بفضل الدعم الكبير الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، وهذه البطولة غالية علينا كثيراً لأنها تقام في الإمارات، على أرضنا وبين أهلنا، وسنحاول قدر المستطاع ألا يخرج الذهب من الإمارات».



استعدادات مبكرة

وكشف الكعبي أن التحضيرات للمشاركة في المونديال بدأت مباشرة بعد انتهاء آخر بطولة للعالم ، في إطار العمل على إعداد الفرسان والخيول بصورة مبكرة، والوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية قبل موعد المنافسات.



وأضاف دير عام نادي دبي للفروسية، أن العد التنازلي لانطلاق البطولة بدأ، وأن الاستعدادات تدخل مرحلة مهمة في الفترة المقبلة ، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الحضور الإماراتي المميز في بطولات القدرة العالمية.



وأكد الكعبي، أن إقامة البطولة في الإمارات تضاعف أهمية المشاركة، وتشكل دافعاً إضافياً لبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق النتائج المرجوة، مشدداً على أن الطموح يتمثل في المنافسة بقوة على الذهب وإبقائه على أرض الوطن كما عودنا دائما فريق فرسان الإمارات.