ولي عهد البحرين يستقبل المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل

استقبل ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.. سعادة محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل رئيس مجلس تنسيق سباقات الخيل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل.

وأكد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اللقاء، على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية وثيقة وشراكات استراتيجية في مختلف المجالات، والتي تحظى باهتمام ورعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مشترك في كافة المجالات وخاصة في مجال سباقات الخيل والفروسية، والدفع بمساراته نحو آفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد سموه على أهمية البناء على ما تحقق من نجاحات في قطاع سباقات الخيل والفروسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستفادة مما تتمتع به دول المجلس من خبرات وإمكانات متميزة، بما يسهم في تطوير هذا القطاع والدفع بمستوياته من خلال توسيع آفاق التعاون والشراكات مع المؤسسات والهيئات المتخصصة والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع عالميا، وترسيخ مكانة دول المجلس في استضافة وتنظيم سباقات الخيل.

من جانبه، أعرب محمد سعيد الشحي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم بقطاع سباقات الخيل والفروسية، مشيدًا بما حققته مملكة البحرين من تطور ونجاحات متميزة في هذا المجال، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. حضر اللقاء، عددٌ من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين