120 فارساً وفارسة في بطولة «فيرتوس» لقفز الحواجز بدبي

تنطلق، غداً الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من بطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وتقام على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 120 فارساً وفارسة، يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في مستهل بطولات قفز الحواجز لجميع التصنيفات الدولية، التي تقام على بالإمارات خلال الموسم الحالي.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وينظمها عدد من أندية ومراكز الفروسية في الدولة، إذ تأتي الانطلاقة في مركز الإمارات للفروسية في دبي، وتتضمن 12 منافسة.

ويبلغ مجموعة جوائز البطولة نحو 81 ألف دولار أمريكي، إذ تجتذب نخبة من فرسان وفارسات القفز حول العالم، خصوصاً أنها تقام في ميادين داخلية وخارجية بأعلى المعايير العالمية.

ويشهد اليوم الأول 3 منافسات، الأولى عند الساعة التاسعة صباحاً، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ1.20 متر، تليها عند الساعة الـ11 صباحاً منافسة السرعة على حواجز الـ1.25 متر، وتختتم بمنافسة المرحلتين على حواجز الـ1.40 متر، وتبدأ عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.



وتبدأ الفعاليات في اليوم الثاني، السبت، بمنافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ1.20 متر، وتليها منافسة الجولة الواحدة مع تمايز على حواجز الـ1.30 متر، ثم منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ1.40 متر.



وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل، وتشهد منافسة تجميع النقاط بالـ«جوكر» على حواجز الـ1.20 متر، ثم منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ1.30 متر، وختام الحدث بمنافسة جائزة لونجين الكبرى لبطولة فيرتوس 2026، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 1.45 متر.