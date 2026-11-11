14 خيلاً تتنافس على لقب السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة في أبوظبي

يستضيف مضمار أبوظبي للسباق، غداً الخميس، السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثالثة»، ضمن الأمسية الرابعة من الموسم الجديد، التي تتضمن 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 511 ألف درهم.

ويقام السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً من عمر أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز تبلغ 111 ألف درهم، استعداداً للسباق الرئيسي المقرر يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات موسم اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إرث الفروسية في أبوظبي.

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 13 خيلاً من عمر أربع سنوات فما فوق، تتنافس على لقب سباق «ياس للسرعة التحضيري»، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني، لمسافة 1200 متر، مشاركة 14 خيلاً في منافسات كأس «الوثبة ستاليونز» المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول من إنتاج الإمارات، بجوائز تبلغ 70 ألف درهم.

وفي الشوط الثالث، تتنافس 11 خيلاً من عمر أربع سنوات على لقب «ديربي أبوظبي التحضيري»، لمسافة 2200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويخصص الشوط الخامس لسباق «بني ياس مايل» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً مبتدئة من عمر أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز تبلغ 66 ألف درهم.

أما الشوط السادس، فيشهد مشاركة 14 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق، في سباق «ثندر هوف مايل» لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب «ماري تايم سبرنت»، وجوائزه 66 ألف درهم.