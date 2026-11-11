نخبة الخيول تتنافس على 511 ألف درهم في مضمار أبوظبي



ينظم نادي أبوظبي للفروسية، اليوم الخميس، أمسية جديدة من سباقات الخيل، تتضمن 7 أشواط، بمشاركة 95 خيلاً، تتنافس على إجمالي جوائز مالية تبلغ 511 ألف درهم، بواقع 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وشوطين للمهجنة الأصيلة، بمشاركة نخبة الخيول التي تسعى لبلوغ منصات التتويج.

ويبرز في الحفل سباق تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر من الفئة الثالثة، في الشوط الرابع من الحفل، بمشاركة 14 من الخيول المميزة، التي تتنافس على جوائز مالية بقيمة 111 ألف درهم.



وتستهل الأمسية بسباق ياس التحضيري في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 13 خيلاً عمر 4 سنوات وفوق، وتبلغ جوائزه 66 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم.



ويخصص الشوط الثالث لتحضيري سباق ديربي أبوظبي، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وتبلغ قيمة جوائزه 66 ألف درهم.



وينتقل الحفل في الشوط الخامس إلى سباق بني ياس لمسافة الميل، بمشاركة حصة كاملة من الخيول المبتدئة، وتبلغ جوائزه 66 ألف درهم.

وتنتقل المنافسات في الشوط السادس إلى الخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات وما فوق، عبر سباق «ثاندر هوف»، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 66 ألف درهم.



ويختتم السباق بالشوط السابع والأخير «ماريتايم بيرل سبرنت»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً، وتبلغ جوائزه 66 ألف درهم.