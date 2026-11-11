الحبتور ومهران يستهلان بطولة نوفمبر للبولو بفوزين على بنجاش ومهرة

استهل فريقا الحبتور ومهران مشوارهما في بطولة نوفمبر للبولو، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتحقيق فوزين على بنجاش ومهرة، ضمن منافسات اليوم الأول من الدور التمهيدي للبطولة.

وفرض فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، تفوقه على بنجاش، بعدما حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 6-2، في مباراة سيطر على مجرياتها منذ البداية وحتى النهاية، مستفيداً من الأداء القوي والانتشار الجيد للاعبيه، الذين نجحوا في فرض إيقاعهم والحد من محاولات الفريق المنافس.

وفي المباراة الثانية، تغلب فريق مهران، بقيادة سانتوس إريارتي، على مهرة، بقيادة طارق الحبتور، بنتيجة 9-6.5، في مواجهة شهدت تقلبات في النتيجة.

وبدأ مهرة المباراة بصورة قوية، وأنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2.5-2، قبل أن يستعيد مهران توازنه في الشوط الثاني، وينجح في قلب النتيجة لمصلحته، ثم يحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

وتتواصل منافسات البطولة غداً الخميس، بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الحبتور مع مهرة في المباراة الأولى، التي تنطلق عند الساعة 3:30 عصراً، فيما تجمع المباراة الثانية مهران وبنجاش عند الساعة 4:30 عصراً.

ويمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور، وخلف الحبتور الصغير، ووليام كارجر، وخوان سي جيفارا، بينما يضم فريق مهرة دومينيك بوميترو، وطارق الحبتور، وميغيل ديليا، وتوماس بالاسيوس.

وفي المباراة الثانية، يمثل فريق مهران كل من دانيال هاشمي، ومصطفى سردار، وتوماس إريار، وسانتوس إريارتي، فيما تضم قائمة بنجاش حيدر بنجاش، وباولو إم دي فيلاهيرموسونيك، ولا بيتراتشي، وأوسكار كولومبريس.