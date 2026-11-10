شراكة بين «دبي لسباق الخيل» و«ميدكير» خلال موسم سباقات الخيل في دبي

في إطار شراكة جديدة تجمع بين قطاع الرعاية الصحية وعالم سباقات الخيل، أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن انضمام مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية بصفتها الشريك الرسمي للصحة والعافية لكرنفال سباقات دبي لموسم 2026 ـ 2027 وكأس دبي العالمي 2027. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة والعافية بين عشاق سباقات الخيل، من خلال الجمع بين الأجواء الحماسية التي يتميز بها موسم السباقات وتوفير فرص للجمهور للاهتمام بصحتهم، والاستفادة من الفحوصات الوقائية وخدمات الصحة والعافية، إلى جانب التواصل المباشر مع المتخصصين في الرعاية الصحية.

من خلال مجموعة من الفعاليات والمبادرات التفاعلية التي تنظمها في مضمار ميدان، تسعى ميدكير إلى توفير بيئة محفّزة تتيح لرواد السباقات الاهتمام بصحتهم وعافيتهم كجزء من تجربتهم خلال يوم السباق. كما تعكس هذه الشراكة توجهاً نحو تقديم خدمات الرعاية الصحية خارج نطاق المرافق الطبية التقليدية، من خلال التواصل مع أفراد المجتمع في الأماكن التي تجمعهم باهتماماتهم وشغفهم، وتشجيعهم على إجراء حوارات واعية حول صحتهم وسبل الوقاية من الأمراض.

وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «يسرّنا الترحيب بمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية بصفتها الشريك الرسمي للصحة والعافية لموسم 2026 ـ 2027. وتمثل هذه الشراكة إضافة نوعية لتجربة زوار مضمار ميدان، من خلال إتاحة خدمات الصحة والعافية والخبرات الطبية المتخصصة بصورة أكثر سهولة وقرباً من ضيوفنا. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص مميزة لعشاق سباقات الخيل للاهتمام بصحتهم وعافيتهم، بالتزامن مع استمتاعهم بأجواء السباقات وتجارب الضيافة المتميزة التي تجعل من حضور السباقات تجربة استثنائية متكاملة».

وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من خدمات الصحة والعافية، من بينها جلسات التسريب الوريدي للمحاليل والفيتامينات، والفحوصات الصحية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخدمات التجميل والعناية بالمظهر، إلى جانب الفحوصات الصحية الأساسية. كما يمكن للزوار الاستفادة من مجموعة من الخدمات الطبية المجانية المتاحة في مختلف مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، بما يتيح لهم مواصلة الاهتمام بصحتهم خارج مضمار السباق، ويوفر لهم وسيلة ميسّرة للحصول على المزيد من خدمات الرعاية الصحية.

وقالت أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: «تحتل الرعاية الصحية في دبي مكانة مهمة ضمن التجارب والمبادرات التي تجمع أفراد المجتمع، وتعكس شراكتنا مع نادي دبي لسباق الخيل إيماننا بأن تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية يبدأ بالتواجد بالقرب من أفراد المجتمع، في الأماكن التي يقصدونها ويجتمعون فيها. ومن خلال إتاحة خبرات ميدكير الطبية خلال موسم سباقات الخيل، نسعى إلى توفير فرص تعزز الوعي بأهمية الصحة الوقائية، وتشجع الأفراد على اتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على صحتهم، وتلهمهم لجعل الاهتمام بالصحة والعافية جزءاً أساسياً ومستداماً من حياتهم اليومية».

من جانبها، قالت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: «نهدف إلى تسهيل اتخاذ الخطوة الأولى نحو الاهتمام بالصحة والعافية. فسواء اختار الزائر إجراء فحص صحي أساسي، أو الاستفادة من الفحوصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو التحدث مع فريقنا الطبي بشأن أي مخاوف صحية، فإن كل تفاعل يمثل فرصة لتعزيز الوعي الصحي والتشجيع على الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب».

ومن خلال الجمع بين المكانة الرياضية المتميزة لنادي دبي لسباق الخيل والخبرات الطبية المتخصصة التي تتمتع بها ميدكير، تسهم هذه الشراكة في تعزيز التفاعل المجتمعي ونشر الوعي بأهمية الصحة والعافية على مدار موسم السباقات. وبدءاً من الاستشارات الصحية المباشرة في مضمار السباق، وصولاً إلى زيارات المتابعة في مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، توفر هذه المبادرة حلقة وصل متكاملة بين التوعية الصحية وسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية واتخاذ خطوات عملية للحفاظ على الصحة، بما يشجع رواد السباقات على تخصيص الوقت للاهتمام بصحتهم وعافيتهم، حتى بعد انتهاء فعاليات يوم السباق.