راشد بن دلموك: حريصون على تعزيز مكانة دبي في الفروسية



أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن الموسم الجديد يمثل امتداداً لمسيرة تطوير رياضة القدرة، في ظل الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما الفروسية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي كان له الأثر الكبير في تطور هذه الرياضة وترسيخ مكانة دبي على خريطة الفروسية العالمية، لافتاً إلى أن النادي يواصل العمل على تطوير السباقات وتعزيز المشاركة في مختلف فئاتها، بما يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها رياضة القدرة في دبي.



جاء ذلك بمناسبة استضافة مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، سباق تحدي سيح السلم المفتوح لمسافة 120 كيلومتراً الجمعة، وسباق الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر السبت المقبل، برعاية شركة امتياز للتطوير العقاري بمشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات.



وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن النادي يتطلع إلى تقديم موسم يواكب طموحات أسرة القدرة وأهل الخيل، ويجمع بين جودة التنظيم وتنوع المنافسات، بما يسهم في الارتقاء بمستويات هذه الرياضة، وتوفير بيئة تنافسية محفزة للفرسان والإسطبلات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير السباقات وتعزيز المشاركة في مختلف فئاتها، بما يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها رياضة القدرة في دبي.



وتقام المنافسات بتنظيم نادي دبي للفروسية بعد الانطلاقة المميزة التي شهدت مشاركة أكثر من 600 فارس وفارسة في السباقين التأهيليين اللذين استضافتهما المدينة في مستهل الموسم الحافل بالعديد من السباقات والبطولات، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.



دعم واهتمام

من جانبه، أكد أحمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن أجندة الموسم الجديد تراعي تنوع فئات المشاركين، من خلال السباقات المفتوحة ومنافسات الإسطبلات الخاصة والسيدات والإنتاج المحلي، إلى جانب السباقات التأهيلية، مشيراً إلى جاهزية فرق العمل لتنظيم المنافسات وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن انضمام شركة امتياز للتطوير العقاري إلى شركاء النادي يعزز التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص، ويسهم في دعم رياضة القدرة والتحمل المرتبطة بإرث الآباء والأجداد.