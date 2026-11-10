19 خيلاً في أول فريق دائم لجورج سكوت بمضمار ميدان

يبدأ المدرب البريطاني جورج سكوت مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية خلال كرنفال سباقات دبي 2026-2027، بعد تأسيس أول قاعدة دائمة له في مضمار ميدان، حيث يستعد للمنافسة بفريق يضم 19 خيلاً خلال الموسم الجديد.

ويمتلك سكوت سجلاً من المشاركات الناجحة في سباقات الإمارات، بعدما حقق أربعة انتصارات من أصل 28 مشاركة، بنسبة نجاح بلغت 14.4%، وكان أول انتصار له في الكرنفال عام 2019 عبر الجواد «أنذر بات».

وبرز الجواد «ويست إيكر» خلال عام 2025، بعدما أحرز لقبي سباق «بلو بوينت سبرينت» من الفئة الثانية، و«ند الشبا سبرينت» من الفئة الثالثة، فيما حقق «فورس آند فالور» الفوز على المضمار الرملي خلال الموسم الماضي.

وأكد سكوت أن افتتاح قاعدة دائمة لفريقه في دبي يمثل خطوة استراتيجية مهمة، موضحاً أن النجاحات التي حققها في منطقة الشرق الأوسط خلال المواسم الماضية شجعته على توسيع نشاطه، من خلال العمل انطلاقاً من مضمار ميدان.

ويضم الفريق مجموعة من الخيول البارزة، يتقدمها «سيبر سترايك»، صاحب المراكز المتقدمة في سباقات الفئة الثالثة، و«روغ ليجند» المنتقل من الولايات المتحدة، إلى جانب خيول مملوكة لعدد من ملاك الخيل في دبي.

ومن بين هذه الخيول «شيبليك»، المملوك لمعالي الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، إضافة إلى «زوار» و«مستر كولونيل»، المملوكين للشيخ حمدان بن دلموك آل مكتوم.

ويعود «فورس آند فالور» للمشاركة في الكرنفال للموسم الثالث على التوالي، فيما يشارك الجوادان «كوماند ذا ستارز»، الفائز بأحد السباقات المصنفة، و«ليل كولستي»، المملوكان لمايكل بلينكاو.

وتضم القائمة أيضاً الجواد «ويكي»، الفائز بأحد السباقات المصنفة في فرنسا، إلى جانب «فارزي» و«جامري» و«إنستانت فورس» و«ريزال» و«ويف رايدر» و«كوماندرز إنتنت» و«ميجور ني ساير»، فضلاً عن «إل ماتادور» و«هيز أ مونستر» و«زوبارو».

ومن المقرر أن تتخذ جميع الخيول من إسطبلات المدرج الرئيسي في مضمار ميدان مقراً لها طوال فترة مشاركتها في الموسم.

وأوضح سكوت أن فريقه يتطلع إلى البناء على النجاحات الدولية التي حققها خلال السنوات الأخيرة، وتوفير أفضل الفرص التنافسية لملاك الخيل، مع الالتزام بأعلى معايير الرعاية والاهتمام بالتفاصيل وأساليب التدريب.

وأكد أن تأسيس الفريق في دبي يمثل بداية مشروع طويل الأمد، يهدف إلى تعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط.