ختام منافسات الجولة الـ 6 من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية



اختتمت أول من أمس في مركز «فيراكافالي» للمعارض بمدينة فيرونا الإيطالية، منافسات الجولة السادسة من الموسم الثالث لـ «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، بمشاركة 96 خيلاً، تعود ملكيتها إلى نحو 70 مالكاً، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض «فيراكافالي» الدولي، أحد أبرز وأعرق الملتقيات العالمية المتخصصة في الخيل والفروسية.



وتقام سلسلة جولات «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتشمل في موسمها الثالث محطات في جميع قارات العالم، في إطار جهود دولة الإمارات لدعم ملاك ومربي الخيل العربية، والمحافظة على إرثها الأصيل، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وترسيخ التعاون بين مجتمع الخيل العربية في مختلف دول العالم.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المهرة «أليسيا باي تريسكا» لمربط لا تريسكا، باللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «أروسا ألتيني» لستيفان جالميتزر، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي «سميرة إيه في إيه» لمربط ألبرتو فيتارو.



وتصدرت «مارلين جالاريا» لشتيفان برامشتراهلر، منافسات فئة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، ونالت اللقب الذهبي، وجاءت في المركز الثاني وحصلت على اللقب الفضي «باميلا أو» لأورليا صوفيا باومغارتنر، فيما نالت اللقب البرونزي «أليف مالفينا» لمربط بوديري ديلي بيلليتسي.



وتوشحت «رافينا بي بي جيه» لجوزيبي، باللقب الذهبي لفئة الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «يوفوريكا» لسبارابان أماديو، فيما حلت ثالثة وحصلت على اللقب البرونزي «شاكيرا باي رشيد» لماسيمو باريزي.



وحصد «ابتهاج إم» المملوك لألكسندرا ليبيفا، اللقب الذهبي لفئة الأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أول ماي دريم» لكاتنيلا موريزيو، فيما نال اللقب البرونزي «الأصلان» لهيكي بريدرمان.



وكان اللقب الذهبي لفئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات من نصيب «أوشوايا تي إم إيه» لتونينو مارينيللو، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ميكونغ مونسيوني» لمارينو توسكانو، فيما حصل على اللقب البرونزي «برنيني ريجاليس» لبيرلوكا ليكي.



واعتلى «إل دراكو آر إيه» لتشيسواف جوزيف غولاشيفسكي، صدارة فئة الفحول، ونال اللقب الذهبي، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أبها إيجار» لبيومي الخطيب، فيما جاء ثالثاً ونال اللقب البرونزي «هيرميس إس سي إيه إتش» لمربط إس سي إيه إتش للخيول العربية.



وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وجيوفاني ساكريبانتي المدير العام لمعرض فيراكافالي فيرونا، وفرانشيسكو سانتورو رئيس الجمعية الإيطالية للخيول العربية.



ويجسد كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بقطاع الخيل العربية، من خلال توفير منصات تنافسية عالمية، تتيح للملاك والمربين عرض أفضل السلالات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج والتربية، ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالخيل العربية على مختلف المستويات، ويعزز استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام واسع في مختلف دول العالم.



كما تؤكد البطولة المكانة الريادية للإمارات في رعاية الخيل العربية والمحافظة على أصالتها، انطلاقاً من كونها جزءاً أصيلاً من تراث الدولة وإرثها الثقافي، وعنصراً مهماً من عناصر الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في ترسيخ حضور الخيل العربية عالمياً، ودعم الجهود الرامية إلى صون سلالاتها والمحافظة على نقائها.



واكتسبت محطة فيرونا أهمية خاصة، لإقامتها ضمن فعاليات معرض «فيراكافالي» الدولي، الذي يعد أحد أعرق الملتقيات العالمية في مجال الفروسية وتربية الخيول، إذ تعود جذور معارض الفروسية في المدينة إلى عام 1772، فيما انطلقت النسخة الأولى من معرض الخيل والزراعة عام 1898، قبل أن يتحول إلى معرض دولي عام 1950، ويواصل منذ ذلك الحين استقطاب نخبة الملاك والمربين والخبراء والمهتمين بقطاع الخيل من مختلف أنحاء العالم.