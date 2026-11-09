دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.. القاسمي والرميثي في الصدارة

تصدر الفارسان، الشيخ خالد سلطان القاسمي ومحمد شافي الرميثي منافسات التمايز على حواجز 1.40 متر، ضمن الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الخامسة عشرة، التي تقام في صالة سلطان بن زايد الكبرى بأكاديمية بوذيب للفروسية.



واكتسبت المنافسات الأخيرة على ميادين أكاديمية بوذيب أهميتها كلقاء أخير جمع بين فارسات وفرسان القفز قبل توجههم للمشاركة في البطولات الدولية من جميع التصنيفات بالموسم الإماراتي، والتي تنطلق الخميس المقبل بفعاليات بطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين على ميادين مركز الإمارات للفروسية بدبي.



وأحرز الفارس الشاب عبدالله حم الكربي، من نادي الشارقة للفروسية، ثنائية في منافسات فئة الشباب عمر 25 سنة وما دون، بينما قدم الفارس علي أحمد الجنيبي، من أكاديمية بوذيب للفروسية، استعراضاً أكد به مدى جاهزيته للمشاركة بين صفوف فرسان المستوى الأول في منافسات التمايز على حواجز الـ 1.30 متر.



تابع المنافسات وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب بالأكاديمية، وحسام زميت، ممثل اتحاد الإمارات للفروسية، فيما أدار لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم.