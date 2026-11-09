مهران ومهرة يقصان شريط بطولة نوفمبر للحبتور بولو

تنطلق عصر غد الثلاثاء منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو لشهر نوفمبر، بمشاركة أربعة فرق هي الحبتور ومهرة وبنجاش ومهران، وبهانديكاب يتراوح بين 4 و6 أهداف، وتستمر منافساتها حتى 14 نوفمبر الجاري، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتشهد الجولة الافتتاحية إقامة مباراتين، تجمع الأولى فريقي مهران ومهرة في الثالثة والنصف عصراً، ويضم فريق مهران كلاً من دانيال هاشمي، ومصطفى سردار، وتوماس إيريار، وسانتوس إيريارتي، فيما يمثل فريق مهرة كل من دومينيك بوميترو، وطارق حبتور، وميغيل ديليا، وتوماس بالاسيوس.

وتتجه الأنظار في المباراة الثانية، المقررة عند الرابعة والنصف عصراً، إلى المواجهة التي تجمع الحبتور وبنجاش، في لقاء مرتقب يحمل ملامح النهائي المبكر، بالنظر إلى الأسماء التي يضمها الفريقان.

ويمثل الحبتور كل من محمد الحبتور، وخلف الحبتور الصغير، ووليام كارجر، وخوان سي جيفارا، فيما يضم فريق بنجاش حيدر بنجاش، وباولو إم دي فيلاهيرموسو، ونيكولاس لا بيتراتشي، وأوسكار كولومبريس.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة منافسات نادي ومنتجع الحبتور للبولو، التي تستقطب مجموعة من اللاعبين والفرق، وتوفر أجواء تنافسية لعشاق رياضة البولو، على أن تتواصل المباريات حتى 14 نوفمبر الجاري.