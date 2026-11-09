الناصري: دعم القيادة ركيزة نجاح الموسم الجديد لسباقات الخيل في العين

أكد محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، أن انطلاق موسم سباقات الخيل الجديد 2026-2027 بمضمار النادي يجسد الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن هذا الدعم يشكل الركيزة الأساسية لتطوير سباقات الخيل والارتقاء بمستواها محلياً وعالمياً.

وثمّن الناصري المتابعة والتوجيهات المستمرة من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس نادي العين للفروسية والرماية، الذي سخّر إمكانات النادي لخدمة الشركاء والمشاركين، وتوفير جميع متطلبات النجاح للسباقات، بما يلبي تطلعات الملاك والمدربين والفرسان والجمهور.

وأوضح أن الدعم والمتابعة أسهما في وصول فرق العمل واللجان التنظيمية والفنية إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم بفترة كافية، مؤكداً حرص اللجنة الفنية وبقية اللجان على تقديم موسم يتجاوز نجاحات المواسم السابقة، من خلال تنظيم احترافي يواكب تطلعات جميع المشاركين.

وقال الناصري: «تكللت هذه الجهود بالنجاح الكبير الذي شهدناه في يوم الافتتاح، الذي تضمن سبعة أشواط شهدت منافسة قوية بين الخيول المشاركة، ونحن سعداء بالحضور الجماهيري الكبير، خاصة أننا ندرك مدى شغف الجميع وانتظارهم لانطلاق الموسم».

وأضاف: «لمسنا ارتياحاً ورضاً من الملاك والمدربين والفرسان والجمهور عن مستوى المضمار وتجهيزاته ودقة التنظيم، ونرحب دائماً بكل من يدعم ويسهم في استمرار هذه الرياضة العريقة وازدهارها».