593 فارساً وفارسة يشاركون في تأهيلي بوذيب لمسافتي 40 و80 كيلومتراً



أقيمت صباح أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي منافسات سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً، بمشاركة 593 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وذلك تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



وسجل سباق الـ80 كيلومتراً مشاركة 293 فارساً وفارسة، أتم 228 منهم مسافة السباق بنجاح، فيما لم يتمكن 65 مشاركاً من إكماله، بينما بلغ عدد المشاركين في سباق الـ40 كيلومتراً 300 فارس وفارسة، أكمل منهم 270 السباق، مقابل 30 لم يتمكنوا من إتمامه.



وتأتي هذه السباقات ضمن برنامج قرية بوذيب لموسم 2026-2027، والتي تستعد لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الكبار 2026، المقررة في 19 ديسمبر المقبل، في واحدة من أبرز محطات الموسم، بما يعزز حضور الإمارات على خارطة رياضة القدرة والتحمل العالمية.



ويتضمن برنامج الموسم لقرية بوذيب مجموعة من السباقات المتنوعة، تشمل المنافسات الدولية لمسافتي 160 و120 كيلومتراً، والسباقات المحلية والتأهيلية، إلى جانب الفئات المخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الاسطبلات الخاصة من المواطنين.



كما يشهد الموسم تنظيم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، واستضافة النسخة الثالثة من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.