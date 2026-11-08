1.265 مليون درهم مبيعات مزاد الشارقة للخيول العربية

اختُتمت، مساء السبت، في نادي الشارقة للفروسية والسباق فعاليات مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة، محققاً مبيعات بلغت مليوناً و265 ألف درهم، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول والمرابط داخل الدولة وخارجها، بما يعكس مكانة المزاد ودوره في تنشيط سوق الخيول العربية الأصيلة.

وشهد المزاد عرض 72 خيلاً من أصل 79 مدرجة، انتقل منها 41 خيلاً إلى ملاك جدد بنسبة مبيعات بلغت 56.9 %، فيما سجلت المزايدات 429 مشاركة، منها 414 داخل القاعة، و15 إلكترونياً، بمشاركة 25 مزايداً.

وتصدر الجواد «إس إس أرجان» قائمة المبيعات بقيمة 190 ألف درهم، تلاه «أفكار الباهية» بـ150 ألف درهم، فيما بلغت قيمة بيع ثلاثة خيول 100 ألف درهم لكل منها، وهي: «إ.س. دبي» و«دي خلوة» و«إس إس روضة».

وفي لفتة إنسانية تعكس البعد المجتمعي لفعاليات النادي بادر الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بتخصيص قيمة بيع أحد الخيول لصالح مشروع «وقف جيران النبي»، الذي تنفذه مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بهدف توفير موارد مستدامة لتمكين الأيتام، ودعم استقرار أسرهم.

كما شاركت المؤسسة بجناح خاص ضمن المعرض المصاحب للمزاد، للتعريف بالمشروع وأهدافه الإنسانية، واستعراض فرص المساهمة فيه.

من جانبها أعربت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، عن تقديرها لمبادرة رئيس النادي، مؤكدة أنها تجسد روح المسؤولية المجتمعية، والحرص على مساندة الأيتام وأسرهم، وتسهم في دعم استدامة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة.

ويؤكد نجاح المزاد حرص نادي الشارقة للفروسية والسباق على مواصلة دعم ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة، وتطوير الفعاليات المتخصصة، إلى جانب تعزيز دوره المجتمعي، من خلال المبادرات الإنسانية والشراكات الهادفة، بما يجمع بين أصالة الفروسية وقيم العطاء والتكافل.