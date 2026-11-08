«سويفت أرو» يتألق في افتتاحية موسم مضمار العين

تألق الجواد «سويفت أرو» بشعار إسطبلات العجبان في افتتاح الموسم الجديد لمضمار العين بعد أن انتزع بكفاءة عالية كأس الشوط السادس المخصص للخيول المبتدئة «بعمر 4 سنوات فما فوق»، لمسافة السرعة 1000 متر، تحت إشراف المدرب عبدالله الحمادي وقيادة صمويل ليجريه. وجاء انتصار الجواد البطل في الحفل الافتتاحي لموسم سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية 2026 – 2027 الذي أقيم أمس السبت مسجلاً ضربة بداية قوية لسلسلة من 14 سباقاً يحتضنها المضمار هذا الموسم. وتميزت الأمسية الافتتاحية، التي حظيت برعاية مضمار العين للسباق وبلغت جوائزها المالية 515 ألف درهم، بإثارة بالغة على مدار 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وشهدت مشاركة 99 خيلاً، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق، مدير الفروسية في النادي.

وفي استهلال حفل الأمسية، حقق الجواد «متماسك» لمحمد سالم النعيمي، بإشراف خليفة النيادي وقيادة عليا طيار، الفوز بكأس الشوط الأول للمبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، متفوقاً على 14 خيلاً نافست على اللقب.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني المخصص للتكافؤ لمسافة 1800 متر، حيث خطف الجواد «لوفاي دي ميريفال» للماجد للسباقات اللقب بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي.

وفي الشوط الثالث، أكد الجواد «أيه أف أسياف» لمحمد مصبح المزروعي جدارته وتخطى المتصدرين ليتوج بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «توليد الامارات» بإشراف قيس عبود، وقيادة بينيرو.

وشهد الشوط الرابع للمبتدئة عمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، تفوقاً كاسحاً للمهر «الفرات» للوسمية للسباقات بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون، حيث انفرد بالصدارة بفارق بلغ 17 طولاً عن ملاحقه المباشر.

وبرهن الجواد «الخبير» على أفضليته مهدياً مالكه ومدربه خليفة النيادي والفارس طيار عليا ثنائية خلال الأمسية بعدما فرض سيطرته على الشوط الخامس المخصص لخيول التكافؤ لمسافة السرعة 1000 متر للخيول 4 سنوات فما فوق.

وفي ختام الحفل انتزعت الفرس «جمرة أس بي» لعبدالله المشايخي صدارة الشوط السابع لمسافة 1000 متر، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون، لتهدي الثلاثية للمدرب الحضرمي والثنائية للفارس داوسون.