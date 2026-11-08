«ميدان» يفتتح موسم سباقاته بلمسة وفاء لأحمد بن راشد



بلمسة وفاءٍ وعرفان، ومتوشحاً باللون الأصفر دشن نادي دبي للسباقات بمضمار ميدان موسمه الجديد 2026 ـ 2027، مساء أول من أمس مستحضراً السيرة العطرة والإرث الرياضي الخالد للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث شهد حفل الافتتاح أجواء مفعمة بالتقدير والوفاء، تجلت في استعراض مهيب للفرسان الذين توشحوا باللون الأصفر المميز والشهير لشعار خيول الراحل الكبير قبيل بداية السباق، وتزامن ذلك مع عرض فيلم تسجيلي مؤثر استعرض لقطات مصورة ومحطات مضيئة ومحورية من حياة الفقيد وإسهاماته التاريخية التي وضعت بصمة لا تمحى في عالم الفروسية وسباقات الخيل.



تتويجاً لهذه اللمسة الوفية، تزين الشوط الخامس والرئيس في الأمسية بحمل اسم «كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» المخصص للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وفيه نجح الجواد «برذرلي لوف»، لجست جيم ليمتد، وبإشراف المدرب جيمي أوسبورن وقيادة الفارس دانييل تودهوب، في انتزاع اللقب الغالي بفارق 5.22 أطوال وبزمن 1:41:15 دقيقة، ليظفر بالكأس الكبرى في هذه الافتتاحية الاستثنائية.



وقام محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعبدالله العلماء، نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطيران الإمارات، بتتويج الفائزين في هذا الشوط.



وفي افتتاحية الأمسية الاستثنائية انتزع الجواد «كولور أب» لسيد حشيش، وبإشراف دووج واتسن وقيادة باتريك دوبس، لقب طيران الإمارات في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، وذلك بعد منافسة شرسة ومثيرة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، لينجح البطل في تخطي أقرب ملاحقيه بفارق نصف طول، مسجلاً زمناً قدره 1:13:99 دقيقة.



وامتدت الإثارة إلى الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة «عمر 3 سنوات» لمسافة 1400 متر، والذي شهد تألق المهر «يونيون سكيورتي»، لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، ليتوج بلقب سكاي واردز طيران الإمارات، وخطف المهر «أوبس» لإيكوري أمازينغ تيم، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشي، لقب الإمارات لخدمات الشحن السريع في الشوط الثالث المخصص للخيول المبتدئة لمسافة السرعة «1200 متر»، ونجح المهر الفائز في تجاوز ملاحقيه في اللحظات الأخيرة بفارق ضئيل، مسجلاً زمناً قدره 1:15:18 دقيقة.



وظفر الجواد «ديزرت هورايزون» لحمد علي الحمرور، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جول موبيان، بلقب الإمارات للعطلات، في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وجاء فوز البطل بعد أن قطع المسافة في 2:04:01 دقيقة.



كما ظفر الجواد «نعيم» لاسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاغ أوشي، بلقب الإمارات للشحن الجوي، لمسافة 1400 متر، للخيول المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وهذا هو الفوز الثاني في الأمسية للمدرب بوبات والفارس تاغ أوشي.



وفي ختام حفل الأمسية خطف الجواد «نام فريك» لاستاد لاس مونديتاس، وإشراف أنطونيو سنترا، وقيادة دانييل تودهوب، لقب المغامرات العربية في الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول عمر ثلاث سنوات، وذلك بعد منافسة شرسة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، وهذا هو الفوز الثاني في الأمسية للمدرب تودهوب.