بطرس بطرس: سباقات الخيل ساهمت في بناء سمعة طيران الإمارات عالمياً

أكد بطرس بطرس، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة طيران الإمارات، أن ارتباط طيران الإمارات بسباقات الخيل يمتد إلى بدايات تأسيس الناقلة الوطنية العملاقة عام 1985، مشيراً إلى أن هذه الرياضة كانت من أوائل المجالات الرياضية التي حظيت برعايتها، وأسهمت على مدى العقود الماضية في تعزيز حضور علامتها التجارية وسمعتها في مختلف أنحاء العالم.

واضاف بطرس لـ «البيان»، على هامش رعاية طيران الإمارات للأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان، إن استمرار دعم الناقلة لسباقات الخيل، وفي مقدمتها كأس دبي العالمي، يعكس التزامها تجاه مجتمع هذه الرياضة محلياً وعالمياً، مؤكداً أن هذه الشراكة حققت فوائد كبيرة لطيران الإمارات، سواء على صعيد السمعة أو بناء العلاقات مع العاملين والمهتمين بصناعة سباقات الخيل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة طيران الإمارات، أن سباقات الخيل تمثل عالماً متكاملاً يجمع جنسيات وثقافات مختلفة، ويتميز بوجود مجتمع عالمي مترابط من الملاك والمدربين والفرسان والمربين والمتابعين، الذين تجمعهم هذه الرياضة في مختلف المضامير، سواء في دبي أو أوروبا والولايات المتحدة أو أستراليا وغيرها.

وأشار الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة طيران الإمارات، إلى أن جوهر سباقات الخيل لم يتغير كثيراً رغم التطور التكنولوجي المتسارع، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظراً إلى ارتباط هذه الرياضة بالإنسان والخيل، وما تحمله من تاريخ عريق يمتد لمئات وآلاف السنين.

وشدد بطرس على أن رعاية طيران الإمارات لسباقات الخيل تتجاوز الأهداف التسويقية والإعلانية، لتشمل المحافظة على ارتباط الناقلة برياضة تمثل جزءاً أصيلاً من التراث العربي والإماراتي والعالمي، مؤكداً أن هذا البعد التراثي يمنح الشراكة قيمة خاصة تتجاوز المكاسب التجارية.