محمد الشحي: محمد بن راشد وحمدان بن محمد حرصا على استمرار شعار أحمد بن راشد في سباقات الخيل - «فيديو»

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على حرص سموهما على استمرار شعار المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في ميادين سباقات الخيل، مؤكداً أن الشعار الأصفر سيواصل حضوره خلال المرحلة المقبلة تحت مسمى أ.ر.م.

وأشاد الشحي بالأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي، التي أقيمت الجمعة على مضمار ميدان، وشهدت تكريماً خاصاً لإرث المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لإسهاماته الكبيرة وبصماته الراسخة في عالم سباقات الخيل داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن تخصيص الشوط الرئيسي باسم كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب الفقرة الافتتاحية التي وثقت جانباً من مسيرة الراحل وعطائه في سباقات الخيل، يجسدان الوفاء لشخصية تركت إرثاً كبيراً في هذه الرياضة، وأسهمت في دعمها ورعايتها على مدى عقود.

شكر وتقدير

وتوجه الشحي بالشكر والتقدير إلى القائمين على نادي دبي لسباق الخيل، وفي مقدمتهم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي، على هذه المبادرة التي تعكس التقدير الكبير لمكانة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وما قدمه من جهود وإسهامات في تطوير سباقات الخيل وتعزيز مكانتها.

أمسية خاصة

وعن إقامة أمسية خاصة تحمل اسم الراحل على مضمار جبل علي، أوضح الشحي أن هناك توجهاً لإقامة أمسية كبيرة وفاءً وتكريماً للمغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي مضمار جبل علي، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون مناسبة تليق بمكانته ومسيرته الحافلة بالعطاء، وتخلد إرثه في أحد أبرز ميادين سباقات الخيل بالدولة.