مضمار العين يدشن الموسم الجديد بجوائز تتجاوز نصف مليون درهم

تنطلق في الساعة الخامسة من مساء غد السبت ضربة البداية للموسم الجديد 2026-2027 في نادي العين للفروسية والرماية، حيث يدشن المضمار العيناوي فعاليات السباق الأول ضمن أجندة موسعة تضم 14 سباقاً، ويشارك في السباق الأول 95 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة التي تتنافس في الأشواط السبعة على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 515 ألف درهم.

وتبدأ الفعاليات بالشوط الأول المخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، ويبرز الجواد «آر بي قاهر» كمرشح قوي للفوز باللقب ينافسه «بحر مديسون» و«جولد زيد» و«بشاير ايه اتش».

وتتواصل الإثارة في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر «تكافؤ» حيث تتنافس 14 خيلاً بعمر أربع سنوات فما فوق، وتتجه بوصلة ترشيحات الفوز في هذا الشوط للجواد «آر بي فرينش دود» والفرس «رهيبة»، والمهر «سالم نور قرين».

وتشارك 12 من الخيول «توليد الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الثالث الذي ينطلق لمسافة 1600 متر، وتتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، ويبرز منها كمرشحين للقب «هداف الوثبة»، و«أس دبليو المحب»، و«إي إس جنجال»

في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر تتنافس الخيول المبتدئة عمر ثلاث سنوات، وفيه يسعى المهر «ياس الفاتن» للصدارة ولكنه سيواجه منافسة شرسة من «بي إف عرب»، و« البيرق إس بي»، و«هندام قرين»، أما في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر «تكافؤ» فتبرز خيول قوية مرشحة للقب يتقدمها «إيه إف ثابر»، و«من بوظبي الحاذر»، و«مايسترو» و«إي إس الورد».

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، حيث تتنافس الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، ويبرز منها كمرشحين للفوز «واتيفر»، و«الدستور»، و«إتش أم شمائل»، و«ظبيات بينونة»، وتختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير الذي ينطلق لمسافة السرعة 1000 متر وفيه يتطلع الجواد «آر بي موني ميكر» للصدارة، ولكن عليه أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل الفرس «جمرة إس بي»، و «آر بي ناش باش» و«مسعود الخالدية».