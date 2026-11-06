نجاح باهر للنسخة الـ 17 من مهرجان البولو الوردي بنادي غنتوت

برعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، حققت النسخة السابعة عشرة من مهرجان البولو الوردي 2026 نجاحاً رياضياً وصحياً ومجتمعياً لافتاً، وشهد المهرجان تتويج فريق غنتوت بكأس البولو الوردي 2026، وسط حضور جماهيري تجاوز ألف شخص، ومشاركة واسعة من المؤسسات الصحية والرياضية والمجتمعية.

وتصدر المشهد الرياضي فوز فريق غنتوت بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم على فريق إيليت بنتيجة 8 أهداف مقابل 3 في المباراة النهائية، حيث تألقت الشيخة علياء آل مكتوم بتسجيل ثلاثة أهداف قادت بها فريقها إلى الفوز، لتتوج بجائزة أفضل لاعبة في المباراة النهائية.

شهدت مراسم التتويج تكريم فريق غنتوت الفائز بلقب كأس البولو الوردي 2026، المقدم من إيليت القابضة، الراعي الرسمي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، حيث قام الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بحضورفيرغال توماس ميثن، سفير جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد علي النعيمي، المدير التنفيذي للنادي، بتتويج الفريق البطل والوصيف وتكريم المشاركين في المهرجان، إلى جانب تكريم طاقم التحكيم.

وعلى الصعيد الصحي، سجلت المبادرات الطبية المصاحبة للمهرجان إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث استقطبت عربة الماموغرام المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التابعة لمركز برجيل لرعاية الثدي ومعهد برجيل للأورام، الراعي الطبي الرسمي للبولو الوردي 2026، أعداداً من السيدات للاستفادة من خدمات الفحص المبكر والتوعية الصحية.

وفي جانب تنمية المواهب الرياضية، شكل تخريج منتسبي برنامج «فارس أبوظبي» إحدى أبرز محطات المهرجان، حيث احتفى نادي غنتوت بالمشاركين في البرنامج الذي يهدف إلى تعليم مهارات الفروسية وإعداد جيل جديد من الفرسان، وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة برياضات الخيل المتأصلة في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته.

وأكد أحمد علي النعيمي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أن ما حققته النسخة السابعة عشرة من مهرجان البولو الوردي من نجاحات رياضية وصحية ومجتمعية يعكس رؤية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، الذي يحرص على أن يكون لرياضات الفروسية حضور فاعل في العمل الإنساني والتوعوي والخيري، إلى جانب دورها في تطوير الرياضة والمحافظة على موروثها الأصيل.

وقال النعيمي: مهرجان البولو الوردي يمثل إحدى المبادرات الرياضية والمجتمعية الراسخة التي يعتز بها نادي غنتوت، وقد نجح على مدار سبع عشرة نسخة في ترسيخ مكانته باعتباره منصة تجمع بين رياضة البولو ورسالة إنسانية نبيلة تستهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي وتشجيع الكشف المبكر، بما يجسد رؤية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان في تسخير الرياضة لخدمة المجتمع.

وأضاف: الحضور الجماهيري الذي تجاوز ألف شخص، والإقبال على المبادرات الطبية التي قدمت أكثر من 70 فحصاً، إلى جانب تخريج منتسبي برنامج فارس أبوظبي والمشاركة الواسعة من المؤسسات الرياضية والصحية، تمثل مؤشرات إيجابية على تطور المهرجان واتساع أثره المجتمعي، وتعكس نجاح الشراكات التي يحرص النادي على بنائها مع مختلف الجهات.