«المخاطر» ينتزع لقب «السلالة الأصيلة» في مضمار العاصمة



توج المهر «المخاطر» لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، بكأس «السلالة الأصيلة»، لمسافة 1400 متر في الشوط الثالث من حفل السباق الثالث الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي في الموسم الحالي، وتألف من 7 أشواط بمشاركة 94 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، تنافست على جوائز مالية بلغت 466 ألف درهم.



وأكد «المخاطر» جدارته بإشراف المدربة ميثاء السويدي وقيادة الفارس ريتشارد مولن، بنيله لقب الشوط الثالث الذي شهد مشاركة 14 خيلاً، قاطعاً مسافة السباق في 1:32:04 دقيقة.



وخلال الحفل استهل الجواد «أيه أف رمز» لخالد خليفة النابودة، بإشراف المدرب إرنست أورتيل وقيادة الفارس سيلفيستر دي سوسا، الأمسية بالفوز بكأس الشوط الأول من لقب «صحراء ليوا» لمسافة 2400 متر، بمشاركة 14 خيلاً، بزمن قدره 2:45:62 دقيقة.



وانتزع المهر «شرود» العائد إلى مربط الغزالي، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس راي داوسون، كأس الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بعمر 3 سنوات من إنتاج الإمارات، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 13 خيلاً، مسجلاً زمناً قدره 1:18:14 دقيقة.



وأحرز «فان إن أف» لإسطبلات الوطنية، كأس الشوط الرابع من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، لخيول عمر 4 سنوات ما فوق، بإشراف المدرب طحنون العلوي وقيادة الفارس حمد البوسعيدي، بزمن قدره 1:47:33 دقيقة.



وواصل الجواد «إتالي» لإسطبلات العجبان، بإشراف المدرب عبدالله الحمادي وقيادة الفارس صمويل ليجريه، عروضه القوية على مسافة الميل، محققاً فوزه الثاني على التوالي، بنيل كأس «تحدي الظفرة» في الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة في زمن قدره 1:3:91 دقيقة.



وذهب لقب الشوط السادس من السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر إلى «إسبريت أوف ليروس» لحمدان سعيد الحربي، بإشراف المدرب خليفة المري وقيادة الفارس صمويل ليجريه، مسجلاً زمناً قدره 1:36:75 دقيقة.



واختتم الجواد «فير فيسا» تحديات الأمسية، بنيل لقب الشوط السابع من سباق الخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 متر، والعائد إلى محمد أحمد علي السبوسي، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، بزمن قدره 1:23:87 دقيقة.