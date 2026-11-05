الإمارات لسباق الخيل تعلن مشاركة 65 خيلاً في «التجريبي السادس» بمضمار جبل علي

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 65 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بواقع 5 أشواط لمسافة 1000 متر، و4 لمسافة 800 متر، بالسباق التجريبي السادس في الموسم الجديد 2026-2027، مساء أمس على مضمار جبل علي بدبي.

وأوضحت الهيئة أن السباق التجريبي السادس شهد مستويات تنافسية كبيرة، لعدد 43 من الخيول العربية الأصيلة، من بينها 28 خيلاً لم تفز في السباقات، في حين شاركت 15 خيلاً في أشواط مفتوحة، كما تنافست في السباق 22 من الخيول المهجنة الأصيلة، منها 14 لم تفز في السباقات، و8 في أشواط مفتوحة.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، استمرار السباق التجريبية في عدد من مضامير الدولة حسب الخطة المقررة من الهيئة، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد لسباقات الخيول، وسط مشاركة واسعة من الخيول والملاك والمدربين، بما يسهم في تحقيق أهداف السباقات.

وأوضح أن اللجان المشرفة في هيئة الإمارات لسباق الخيل تتابع السباقات، وتحرص على تسهيل مهمة الملاك والفرسان، لضمان نجاحها، ومنح الخيول العربية والمهجنة الأصيلة فرصة اختبار جاهزيتها في المضامير المختلفة على مستوى الدولة.