«كأس أحمد بن راشد» يتصدر افتتاح كرنفال سباقات دبي في «ميدان»



دبي - علي الظاهري

يستضيف مضمار ميدان العالمي، مساء غداً الجمعة، الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي للموسم الجديد، التي تتضمن 7 أشواط، برعاية طيران الإمارات، بمشاركة 64 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس على إجمالي جوائز مالية، تبلغ مليوناً و365 ألف درهم.



ويتصدر الأمسية الشوط الخامس «كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 7 خيول، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 250 ألف درهم، وهي الأعلى بين أشواط الحفل، ومن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الجواد «لا صدود» بشعار شادويل، و«برذرلي لوف» و«سيروكو ويندز» إلى جانب «رويال فيفور».



انطلاقة قوية

ويدشن الحفل الشوط الأول «طيران الإمارات» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 6 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 210 آلاف درهم، ويتصدر قائمة المرشحين الجواد «كولور أب»، مستنداً إلى خبرته ومشاركاته القوية في السباقات المصنفة، فيما تبرز حظوظ «ميدلاند موني» و«إيكو بوينت» في المنافسة على المراكز الأولى.



ويشهد الشوط الثاني «سكاي واردز طيران الإمارات» لمسافة 1400 متر مشاركة 6 خيول بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على جوائز مالية، تبلغ 210 آلاف درهم، ومن أبرز المرشحين «يونيون سكيورتي»، الذي سبق له التألق في افتتاح الموسم الماضي، إلى جانب «أورديب» و«تين كارات هاري».

خيول واعدة



ويخصص الشوط الثالث «الإمارات لخدمات الشحن السريع» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر السنتين و3 سنوات، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 10 خيول تتنافس على جوائز مالية، تبلغ 165 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين «جيوش» بشعار أ.ر.م ريسنغ، إلى جانب زميله «قصير»، الذي أظهر مستوى واعداً في التجارب التحضيرية، و«غازي الحصن».



ويشهد الشوط الرابع «الإمارات للعطلات» لمسافة 1900 متر مشاركة 12 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 190 ألف درهم، ويتقدم المرشحين الجواد «الأمير» فيما يتطلع «قريب» إلى الاستفادة من خبرته السابقة في السباقات المصنفة لتحقيق نتيجة مميزة، كما ينافس على اللقب «نوراتو».



منافسة مرتقبة

وتتواصل المنافسات في الشوط السادس «الإمارات للشحن الجوي»، المخصص للخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية، تبلغ 165 ألف درهم، ويتقدم المرشحين الجواد «مرصود» بالشعار الأصفر، الذي يتطلع إلى البناء على مشاركاته القوية في الموسم الماضي، و«جبل جيس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى «نعيم».



ويسدل الستار على الأمسية بالشوط السابع «المغامرات العربية» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 9 خيول، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم، ويتصدر المرشحين «كراون إستيت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب «ستريت أند ليفل»، و«نام فريك» وسط توقعات بمنافسة قوية على لقب الشوط الختامي.