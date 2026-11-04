مضمار أبوظبي يستضيف غداً السباق الثالث للموسم بمشاركة 94 خيلاً

يشهد مضمار أبوظبي للسباق غداً منافسات السباق الثالث للموسم الجديد، بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس في 7 أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها 466 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بسباق «ليوا ديزرت» لمسافة 2400 متر، بمشاركة 14 خيلاً من عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم. ويقام الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 من الخيول العربية المبتدئة بعمر 3 سنوات «إنتاج الإمارات»، للتنافس على لقب «ذا فالكونرس»، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث منافسة 14 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر على لقب «نيتيف بلودلاين سبرنت”، بجوائز تبلغ 66 ألف درهم، فيما يقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً من عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، للتنافس على لقب «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس، تتنافس 14 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر على لقب «تحدي الظفرة»، بجوائز قدرها 66 ألف درهم. ويخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، للتنافس على لقب «كاتاليست أوف سبيد»، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً، تتنافس على لقب «بلاك كافيار»، فيما تبلغ جوائزه 66 ألف درهم.