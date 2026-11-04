نادي دبي لسباق الخيل يستعد لانطلاق «كرنفال سباقات دبي» لموسم 2026–2027

أحمد بن سعيد: الحدث محطة مهمة على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية ومنصة تعكس مكانة دبي وجهة رائدة تجمع بين التميز والتنظيم والتجارب الاستثنائية

راشد بن دلموك: نواصل تركيزنا على تعزيز مستوى الكرنفال وحضوره العالمي بالتوازي مع تقديم تجربة استثنائية لكل من يزور مضمار «ميدان»

الكرنفال يتضمن 16 أمسية سباق خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري ولغاية 12 مارس 2027









يستعد نادي دبي لسباق الخيل لاستقبال جماهير السباقات والفرسان والمدربين والملاك مجدداً في مضمار «ميدان»، مع اقتراب انطلاق كرنفال سباقات دبي لموسم 2026–2027، برعاية طيران الإمارات، والذي يفصلنا عن انطلاقته يومان فقط، وينطلق الموسم الجديد يوم الجمعة 6 نوفمبر، حاملاً معه موسماً جديداً حافلاً بأمسيات سباقات الخيل العالمية، وتجارب الضيافة المميزة، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، في إحدى أبرز الوجهات الرياضية في دبي.

ومع تسارع وتيرة الاستعدادات لانطلاق الموسم يثمّن النادي الدعم المتواصل من طيران الإمارات، التي تمثل شراكتها الممتدة ركيزة أساسية في تعزيز نمو سباقات الخيل في «ميدان» وتوسيع حضورها العالمي.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يمثل موسم «كرنفال سباقات دبي» محطة مهمة على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية، ومنصة تعكس مكانة دبي وجهة رائدة، تجمع بين التميز والتنظيم والتجارب الاستثنائية».



وأضاف سموه: «تفخر طيران الإمارات بمواصلة دعم هذا الحدث الذي يجسد طموح دبي وقدرتها على استقطاب نخبة الملاك والمدربين والفرسان والجماهير من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال شراكتنا الممتدة مع نادي دبي لسباق الخيل نواصل الإسهام في تعزيز حضور دبي على خريطة سباقات الخيل العالمية، ودعم نمو هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للرياضة والسياحة والفعاليات الكبرى».



من جانبه قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «يجسد «كرنفال سباقات دبي» طموح دبي في جمع العالم من خلال التميز الرياضي، وتوفير منصة دولية، يتنافس عليها نخبة المشاركين في عالم السباقات».



وأضاف: «نواصل تركيزنا على تعزيز مستوى الكرنفال وحضوره العالمي، بالتوازي مع تقديم تجربة استثنائية لكل من يزور مضمار «ميدان». وبعد النجاح الذي حققه الموسم الماضي، والنسخة التاريخية الثلاثون من كأس دبي العالمي، نستقبل هذه المرحلة الجديدة بزخم كبير، ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين في السباقات وضيوفنا من مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم».



وأضاف : «وأتوجه بالشكر إلى شركائنا على دعمهم المتواصل، ومن بينهم طيران الإمارات، راعي أمسية الافتتاح، وأمسية الإمارات سوبر ساترداي، لونجين، دي بي ورلد، عزيزي للتطوير العقاري، الطاير للسيارات، وإعمار».



ويأتي الموسم المرتقب بعد النسخة الأكثر تنوعاً على الصعيد الدولي في تاريخ كرنفال سباقات دبي، إذ شهد موسم 2025–2026 مشاركة 47 مدرباً دولياً من 10 دول ومناطق سباق مختلفة، إلى جانب 130 من الخيول المدربة خارج الدولة، شكلت مشاركاتها أكثر من 20 % من إجمالي المشاركات، فيما حققت خيول من خمس دول مختلفة انتصارات خلال الموسم.



وعززت هذه الأرقام مكانة دبي مركزاً عالمياً لسباقات الخيل المهجنة الأصيلة، ورسخت سمعة كرنفال سباقات دبي باعتباره إحدى أبرز منصات السباقات، وأكثرها تنافسية وحضوراً على الساحة الدولية، كما أعلن عدد من المدربين البارزين بالفعل عزمهم المشاركة في سباقات دبي هذا الشتاء، ما يرفع من مستوى الترقب للموسم الجديد.



ويتضمن كرنفال سباقات دبي لموسم 2026–2027 إقامة 16 أمسية سباق، خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر الجاري وحتى الجمعة 12 مارس 2027، وتتضمن أبرز محطاته أمسية فيستيف فرايداي، وفاشون فرايداي، وأمسية الإمارات سوبر ساترداي.



ويعقب الكرنفال إقامة النسخة الحادية والثلاثين من كأس دبي العالمي في مضمار «ميدان» يوم السبت 27 مارس 2027، أحد أغنى وأبرز أيام السباقات، وأكثرها شهرة على مستوى العالم، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 30.5 مليون دولار أمريكي موزعة على تسعة سباقات.