«جي س السلطان» بطل الفحول في ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية

اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية على مدى أربعة أيام في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، ضمن برنامج موسم 2026-2027، بمشاركة 500 خيل تعود إلى 267 مالكاً، تنافست على جوائز مالية بلغ مجموعها 4.47 مليون درهم، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة للبطولة ودورها في دعم وتطوير عروض جمال الخيل العربية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في هذا القطاع.

وتوج «جي س السلطان» لمربط النور، باللقب الذهبي للفحول، ونال اللقب الفضي «فهد ياس» لبخيت سعيد الكتبي فيما حصل «الأريام بارع» لاسطبلات الأريام، على اللقب البرونزي.

وحضر منافسات اليوم الختامي وتوج الفائزين سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور عدد من ملاك الخيل والمربين ومديري المرابط في الدولة.

وشهدت البطولة منافسات قوية حيث تقاسمت المرابط الألقاب الذهبية وكانت المهرة «الأريام همس» للشيخ راشد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، قد استهلت المنافسات بانتزاع اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «ع ج سالمة» لاسطبلات امارا، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي «بهجة النور» لمربط النور.

وحصدت «دي سديرة» لمربط دبي ذهبية المهرات عمر 2و3 سنوات، تاركة الوصافة واللقب الفضي الى «الأريام عنيدة» لاسطبلات الأريام، فيما حصلت على اللقب البرونزي «دي فقهية» لمربط دبي.

وتوشحت «آر كي نادرة» لمربط الجواهر، باللقب الذهبي للأفراس، وحلت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «ع ج نجوى» لخالد العميري، فيما حققت «الأريام أبلا» لاسطبلات الأريام، اللقب البرونزي.

واعتلى «امبراطور بي اتش ام» لمربط بن هميلة، صدارة الأمهار عمر سنة، ونال اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ار اي المر» لمربط رأس الخيمة، فيما حصل على المركز الثالث واللقب البرونزي «سهم الدار» لمحمد الجوعان الشامسي.

وتصدر «غشام اي اتش» لأحمد سعيد الهاملي، فئة الأمهار عمر 2و3 سنوات، حاصداً اللقب الذهبي، وحصل على اللقب الفضي «سراب بي اتش أم» لمربط بن هميلة، فيما حل ثالثاً ونال اللقب البرونزي «أ ل أ سنجار» لمحمد بطي علي العبدولي.