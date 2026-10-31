«أون ذا واي» لحمدان بن محمد يفتتح موسم جبل علي بانتصار مثير



افتتح الجواد «أون ذا واي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، موسم مضمار جبل علي 2026-2027 بانتصار مثير توج على إثره بجائزة الشعفار للاستثمار في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وذلك في السباق الذي جرت فعالياته، اليوم، وتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة.



ونجح الجواد الفائز بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، في تجاوز منافسيه برشاقة خلال الأمتار الأخيرة للسباق بفارق طول وربع الطول قاطعاً مسافة السباق في 1:13:62 دقيقة.

وشهد حفل الأمسية محمد سعيد الشحي المدير العام هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي لسباقات الخيل، حشد من عشاق سباقات الخيل.



وانتزع الجواد «لوكال داينستي» لماي واي ال وماي ريسنج سينديكيت، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، كأس افتتاح موسم 2026-2027 في الشوط الخامس والرئيس بحفل الأمسية لمسافة 1400 متر، بعد منافسة شرسة استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن ينسرب الجواد الفائز من بين المنافسين ويتوج باللقب بفارق 0:26 طوال وبزمن 1:24:99 دقيقة.



وتوج الجواد «أوشن رانر» لعلي ايه ايه ومحمد دبليو آر، بإشراف قيس عبود، وقيادة حمد البوسعيدي، بجائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة، في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، ونجح الجواد الإيرلندي في تجاوز منافسيه بفارق 2.08 طول قاطعاً المسافة في 1:13:83 دقيقة.



وفاز المهر «يعسوب» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، بلقب كأس دبي للمرطبات في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة التي لم يسبق لها الفوز بسابقين.

وخطف الجواد «ناماغيديراز» لفينتشيري ريسينغ ماي واي، بإشراف أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا، وقيادة سلفستر دي سوسا، جائزة بنك دبي التجاري في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر.



ونجح الجواد «آزان» لمارات كوشيروف، ومولدير كوشيروفا، وسلطان علي، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، في تحقيق الفوز بجائزة أم سقيم في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، وهذا هو الفوز الثاني بالأمسية للمدرب والفارس.

وفي ختام حفل الأمسية نجح الجواد «كاليداسا»، لنقابة سوتد وبوتد للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، في الحصول على جائزة الصفوح بالشوط السابع لمسافة 1600 متر.