5 خيول لجودلفين تتنافس في مهرجان «بريدرز كب» الأمريكي

يشارك فريق جودلفين غداً بخمسة من خيوله في منافسات مهرجان «بريدرز كب» لسباقات الخيل، الذي يقام على مضمار كينلاند في الولايات المتحدة، يتقدمها «سوفرينتي» و«نايتسبريدج» في سباق «بريدرز كب كلاسيك» للفئة الأولى، البالغة جائزته 7 ملايين دولار، إلى جانب «نوتابل سبيتش» و«إيمرسيف» و«إل كوردوبس» في ثلاثة سباقات أخرى.

ويتطلع «سوفرينتي»، حامل لقب جواد العام في الولايات المتحدة، إلى إحراز أول ألقابه في سباق بريدرز كب كلاسيك بعدما غاب عن نسخة العام الماضي بسبب المرض، وذلك عقب موسم حقق خلاله أربعة انتصارات من أبرزها سباقات كنتاكي داربي، وبلمونت ستيكس، وترافيرز ستيكس، وجميعها من الفئة الأولى، إضافة إلى سباق ويتني ستيكس في أغسطس الماضي.

كما يخوض «نايتسبريدج» المنافسة بعد نتائج لافتة، أبرزها الفوز بسباق مونماوث كب للفئة الثالثة، ثم التتويج بسباق بايسيفيك كلاسيك للفئة الأولى على مضمار ديل مار.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، إن «سوفرينتي» بلغ مستوى جيداً من الجاهزية بعد تعافيه من مشكلة في الحافر، مشيراً إلى أن تدريباته الأخيرة جاءت إيجابية، فيما يدخل «نايتسبريدج» المنافسات في أفضل حالاته بعد المستويات التي قدمها هذا الموسم.

وفي سباق «بريدرز كب مايل» للفئة الأولى، يدافع «نوتابل سبيتش» عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي، بعدما حقق هذا الموسم ثلاثة انتصارات من الفئة الأولى في سباقات لوكينج ستيكس، وسيتي أوف يورك ستيكس، وودباين مايل، إلى جانب فوزه بلقب أفضل جواد عشب ذكر في أمريكا الشمالية لعام 2025.

وأكد المدرب شارلي أبلبي رضاه عن جاهزية «نوتابل سبيتش» بعد فوزه الأخير في سباق وودباين مايل، معرباً عن ثقته بقدرته على المنافسة والاحتفاظ باللقب.

كما تشارك «إيمرسيف» في سباق «بريدرز كب ديستاف» للفئة الأولى، بعد فوزها بسباق «بريدرز كب جوفنايل فيليز» للفئة الأولى عام 2024، فيما يمثل «إل كوردوبس» جودلفين في سباق «بريدرز كب تيرف» للفئة الأولى، مستنداً إلى فوزه بسباق سورد دانسر ستيكس للفئة الأولى في الولايات المتحدة العام الماضي، وحلوله ثالثاً في سباق جو هيرش تيرف كلاسيك خلال الشهر الحالي.