«علي بابا» بطل شوط «المقام كلاسيك» في سباق مضمار أبوظبي



توج «علي بابا دو نيل» العائد إلى ياس للسباقات بلقب سباق «المقام كلاسيك» لمسافة 2200 متر، بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، في الشوط الثالث ضمن الحفل الثاني الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء الخميس، وتألف من 7 أشواط بمشاركة 87 خيلاً، وجوائز إجمالية بلغت 466 ألف درهم.



وقدم «علي بابا» أداءً مميزاً في الشوط الساخن الذي بلغت جوائزه 66 ألف درهم وتنافست على لقبه 14 خيلاً، متقدماً بفارق كبير بلغ 8 أطوال عن أقرب منافسيه، ليؤكد قوته وتميزه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 2:26.36 دقيقة.



وأحرز «رعد لمبارك» العائد إلى الشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، لقب «ماجستيك ديزرت كلاسيك» في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف أنتوني غاميل، في سباق بلغت جوائزه 66 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2:27.43 دقيقة.



وافتتحت «إيه أف صقارة» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة برناردو بينيرو، الانتصارات في الشوط الأول من الحفل لمسافة 1200 متر بزمن قدره 1:15:55 دقيقة، فيما أحرزت المهرة «دانه أن أف» للإسطبلات الوطنية لقب الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، بقيادة حمد البوسعيدي وإشراف طحنون العلوي في زمن قدره 1:31:90 دقيقة.



وانتزع «رياض أي دبليو» لسالم علي مرشد المرر لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر في الشوط الخامس والذي بلغت جائزته المالية 70 ألف درهم، بقيادة برناردو بينيرو الذي حقق ثنائية في الحفل، وإشراف سالم المرر مسجلاً زمناً قدره 1:45.91 دقيقة.



وعلى صعيد الخيول المهجنة الأصيلة، فاجأ «لوكال هيرو» لفترياتي هاي منافسيه بإحراز لقب مجد العاصمة لمسافة الميل في الشوط السادس من الحفل، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون، بزمن 1:34.81 دقيقة.



وفي ختام الأمسية، فاز «الكرامة» لجوكمن كايا بلقب برق الصحراء لمسافة 1200 متر في الشوط السابع والأخير، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف دوج واتسون، ليحققا ثنائي الحفل، بعد أن سجل الخيل البطل زمناً قدره مسجلاً 1:10.85 دقيقة.