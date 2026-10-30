69 خيلاً تقص شريط موسم مضمار جبل علي



يدشن مضمار جبل علي، غداً السبت، موسمه الجديد لسباقات الخيل 2026 ـ 2027، بإقامة سبعة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس خلالها 69 خيلاً على جوائز مالية يبلغ مجموعها 624 ألف درهم، في انطلاقة جديدة للمنافسات على أرضية المضمار الأصفر.



ويتصدر كأس افتتاح الموسم، الذي يقام في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، أبرز أشواط السباق الافتتاحي، بجوائز مالية تبلغ 120 ألف درهم، وبمشاركة 10 خيول، من أبرز المنافسين على اللقب «نيو سينتوري» و«مورنينج» و«ميوزيكال دانسر» و«لوكال داينستي». ويفتتح الحفل بالشوط الأول، المخصص لجائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة، لمسافة 1200 متر، وبجوائز مالية تبلغ 72 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً.



ويقام الشوط الثاني على جائزة الشعفار للاستثمار لمسافة 1200 متر، بمجموع جوائز يبلغ 80 ألف درهم، وبمشاركة 11 خيلاً، فيما يشهد الشوط الثالث المنافسة على كأس دبي للمرطبات لمسافة 1000 متر، بجوائز مالية تبلغ 72 ألف درهم، وهو مخصص للخيول التي لم يسبق لها الفوز بسباقين، بمشاركة 7 خيول.



وتتواصل المنافسات في الشوط الرابع على جائزة بنك دبي التجاري لمسافة 1000 متر، بجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول.



ويقام الشوط السادس على جائزة أم سقيم لمسافة 1800 متر، بجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، فيما تختتم الأمسية بالشوط السابع على جائزة الصفوح لمسافة 1600 متر، وبجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، بمشاركة 6 خيول.