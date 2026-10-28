89 خيلاً تتنافس على 466 ألف درهم في سباق مضمار العاصمة

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية غداً الخميس حفل سباقاته الثاني في الموسم الجديد، والذي يتألف من 7 أشواط قوية، بمشاركة 89 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 466 ألف درهم، منها 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة.

وينطلق الحفل عند الساعة الخامسة مساءً بسباق الغدير للتكافؤ للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وتبلغ جائزته المالية 66 ألف درهم.

ويجمع الشوط الثاني 13 خيلاً في سباق المبتدئة للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، على جوائز مالية بقيمة 66 ألف درهم.

وتتواصل منافسات المبتدئة في ثالث أشواط الحفل، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على لقب كلاسيك المقام للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات، لمسافة 2200 متر، فيما تبلغ جوائزه المالية 66 ألف درهم.

ويشهد الشوط الرابع من سباق كلاسيك الصحراء لمسافة 2200 متر، مشاركة 13 من الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 66 ألف درهم.

وتتجه الأنظار في الشوط الخامس إلى كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول تتنافس للفوز بالجائزة المالية الأعلى في الحفل، والبالغة 70 ألف درهم.

ويخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 من أقوى الخيول، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 66 ألف درهم.

وتُختتم الأمسية بالشوط السابع عبر سباق برق الصحراء للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات وما فوق، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 9 خيول، فيما تبلغ جائزته المالية 66 ألف درهم.