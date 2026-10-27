علي العنيزي: كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ليبيا حدث فروسي عالمي

أكد علي العنيزي المدير العام لنادي الوطن للرماية والفروسية الليبي في بنغازي، أن الإستعدادات جارية على قدم وساق، بل إنها قد اكتملت تفاصيل البنية التحتية واللوجستية، من أجل نسخة مميزة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها 17 ضمن سلسلة الكأس الرفيعة بدورتها الثالثة والثلاثين، في موعدها يوم السبت المقبل، منوها بأهمية الحدث ضمن جولات الكأس الوازنة بين محطاتها العالمية التي أثبتت نجاحها وأثرها الفعال لدى أوساط ومجتمع سباقات الخيل العربية.

وأعرب العنيزي عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للخيول العربية في كافة نشاطاتها، لاسيما سباقات السرعة التي شهدت تطورا هائلا في العالم بفضل الدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الذي أحدث فارقاً كبيراً في تطوير السباقات حول العالم.

وقال العنيزي: كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها المتجددة في ليبيا، تمثل مشهداً مضموناً لعمق العلاقات الليبية الإماراتية التي تشترك في مكون هام من مكونات الهوية العربية وموروثها الوطني في البلدين الشقيقين، وأضاف: يأتي تنظيم سباق الكأس ضمن كرنفال ليبيا التراثي الثالث الذي يرسخ مظاهر فروسية ليبيا بلد يتمتع بتاريخ عريق في عالم الفروسية، وحاضر يؤكد فيه قوة الإنجازات الوطنية في العالم ذاته، لاسيما مع النجاحات الكبرى التي حققها فرسان وخيول ليبيا في سباقات السرعة في شمال إفريقيا، وفي سباقات قفز الحواجز، مع الإشادة بالنجاح العالي الذي حققته بطولة الوطن لجمال الخيل العربية قبل وقت وجيز»

واختتم علي العنيزي قائلاً: الفروسية الليبية التي يعلو شأنها في كافة ألوان نشاطاتها وتميزها، وجدت السند الصلب في دعمها اللامحدود وفي إثراء إمكانياتها المادية والمعنوية من نائب القائد العام لقوات القيادة العامة الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، رئيس نادي الوطن للرماية، ونحن ملتزمون بالإهتمام البالغ بالفروسية والمعنيين بشؤونها وأهلها وعشاقها بناء على توجيهات قيادته الحكيمة التي جعلت من الفروسية واجهة وطنية تنطلق من ليبيا نحو العالم بتميز يليق بمكانة وطننا وتاريخه ومستقبله».

يذكر أن، اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قد أعلنت في بداية أبريل الماضي عن تفاصيل أجندة النسخة الثالثة والثلاثين لعام 2026، التي تتضمن 19 جولة في 4 قارات حول العالم، وتقدم جوائز قيمتها 20 مليون درهم للفائزين.

وأفادت اللجنة أن نسخة العام الجديد تعزز مكانة الكأس كأغلى وأضخم سلسلة سباقات للخيل العربي في التاريخ، وذلك بعد النجاحات المبهرة التي حققتها في ختام الموسم الماضي النسخة 32، والذي سجل أرقاماً قياسية، حيث شاركت 354 خيلاً في السباقات، وسط حضور جماهيري تجاوز 400 ألف متفرج في أعرق المضامير العالمية، بينما حقق المحتوى الرقمي للسلسلة انتشاراً واسعاً بأكثر من 500 مليون مشاهدة، لتشكل هذه الإنجازات قاعدة صلبة تنطلق منها النسخة الجديدة نحو آفاق أرحب.

كما نوهت أن هذه النسخة التاريخية والجوائز الضخمة تمثل امتداداً لرسالة الإمارات في دعم وتشجيع الملاك والمربين، وتعزيز النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الخيل العربي كرمز للهوية والثقافة والتراث، وتهدف السلسلة عبر توسعها الجغرافي في 4 قارات «أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وأفريقيا» إلى توفير بيئة تنافسية تضمن استدامة هذه الرياضة العريقة.

يذكر أن الفروسية الليبية قد قطفت مجد إنجاز النسخة الماضية من كأس رئيس الإمارت للخيول العربية عندما انتزع الجواد «عفجان» المملوك لإسطبلات ذات الرمال الليبي لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ليبيا، وعلى نفس مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية في بنغازي