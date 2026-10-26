253 خيلًا تتنافس في البطولة الوطنية لجمعية الإمارات

تنطلق غدًا الثلاثاء، في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، منافسات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 253 خيلًا تعود إلى 179 مالكًا، وتمثل مختلف المرابط في الدولة.

وتنظم الجمعية البطولة على مدار يومين، ضمن برنامجها لموسم 2026-2027، وفي إطار جهودها لتطوير بطولات جمال الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين، وتوفير أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز مكانة الدولة مركزًا رائدًا لأنشطة الخيل العربية.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة الأشواط التأهيلية للخيول الإناث، التي تنطلق في الساعة العاشرة صباحًا، وتبدأ بفئة المهرات عمر سنة، والمقسمة إلى قسمين «أ، ب»، تليها فئة المهرات عمر سنتين، والمقسمة إلى ثلاثة أقسام «أ، ب، ج»، ثم فئة المهرات عمر ثلاث سنوات، والمقسمة إلى قسمين «أ، ب»، وتختتم بفئة الأفراس عمر أربع سنوات فما فوق، والمقسمة إلى أربعة أقسام «أ، ب، ج، د».

وتُخصص منافسات اليوم الثاني للخيول الذكور، حيث تبدأ بفئة الأمهار عمر سنة، والمقسمة إلى قسمين «أ، ب»، تليها فئة الأمهار عمر سنتين، والمقسمة إلى ثلاثة أقسام «أ، ب، ج»، ثم فئة الأمهار عمر ثلاث سنوات، والمقسمة إلى قسمين «أ، ب»، ثم فئة الفحول عمر أربع سنوات فما فوق، والمقسمة إلى ثلاثة أقسام «أ، ب، ج».

وتختتم البطولة بإقامة 6 بطولات نهائية، تشمل بطولة المهرات عمر سنة، وبطولة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار عمر سنة، وبطولة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الفحول.

وتُجرى عملية التحكيم وفق نظام «ربدان» الذي طورته جمعية الإمارات للخيول العربية، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في تقييم الخيول، من خلال منظومة تحكيم رقمية متطورة تضمن أعلى مستويات الدقة والعدالة.

وتخضع الخيول المشاركة لتقييم لجنة التحكيم وفق معايير تشمل النوع، والرأس، والعنق، والجسم، والتناسق، والأرجل، والحركة، على أن تتأهل الخيول الحاصلة على المراكز من الأول إلى الخامس في أشواط الفئات العمرية إلى البطولات النهائية.

وتأتي البطولة ضمن برنامج جمعية الإمارات للخيول العربية لموسم 2026-2027، الذي اعتمدته الجمعية لتنظيم بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة والإشراف عليها، ويضم 17 بطولة وفعالية، منها 5 بطولات دولية، إلى جانب مزادات نادي الشارقة ومربطي عجمان ودبي، على أن تُختتم فعاليات البرنامج في 11 أبريل 2027.