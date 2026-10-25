469 فارساً وفارسة في تأهيلي بوذيب لمسافتي 40 و80 كيلومتراً

نظمت قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، صباح اليوم الأحد، سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً، بمشاركة 469 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وشهد سباق الـ 80 كيلومتراً مشاركة 178 فارساً وفارسة، تمكن 122 منهم من إكمال السباق والتأهل للمشاركة في فئات أعلى، فيما لم يتمكن 56 مشاركاً من إتمامه

وفي سباق الـ 40 كيلومتراً، شارك 291 فارساً وفارسة، نجح 209 منهم في إكمال السباق والتأهل إلى فئات أعلى، بينما لم يتمكن 82 مشاركاً من إتمامه

وكانت قرية بوذيب العالمية للقدرة قد دشنت أمس السبت موسم سباقات القدرة والتحمل 2026-2027 بتنظيم سباقي العين الدوليين لمسافتي 100 و120 كيلومتراً، حيث شهد السباقان مشاركة 185 فارساً وفارسة.