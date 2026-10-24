185 فارساً وفارسة في ختام سباقي العين الدوليين للقدرة



اختتمت أمس منافسات سباقي العين الدوليين التأهيليين للقدرة والتحمل لمسافتي 100 و120 كيلومتراً، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وذلك في افتتاح الموسم. وشهد سباق 120 كيلومتراً مشاركة 18 فارساً وفارسة، نجح 14 منهم في إكماله فيما لم يتمكن أربعة فرسان من إتمامه. وفي سباق 100 كيلومتر، تنافس 167 فارساً وفارسة، أكمل منهم 97 السباق، بينما لم يتمكن 70 من إكماله.



أقيم السباقان على أربع مراحل وفقاً للمسافات المعتمدة، فيما يستكمل برنامج الفعاليات غداً بإقامة سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً، بعد اكتمال جميع الإجراءات والفحوصات البيطرية للخيول المشاركة.