«بوذيب» تطلق موسم القدرة بسباقي العين الدوليين بمشاركة 185 فارساً وفارسة

اختُتمت مساء اليوم السبت في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي منافسات سباقي العين الدوليين للقدرة والتحمل، لمسافتي 100 كيلومتر «نجمة واحدة» و120 كيلومتراً «نجمتين»، إيذاناً بانطلاق موسم سباقات القدرة والتحمل 2026-2027، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وشهد سباق العين الدولي لمسافة 120 كيلومتراً مشاركة 18 فارساً وفارسة، نجح 14 منهم في إكمال السباق، فيما لم يتمكن 4 من إتمامه.

وفي سباق العين الدولي لمسافة 100 كيلومتر، بلغ عدد المشاركين 167 فارساً وفارسة، أكمل منهم 97 السباق، بينما لم يتمكن 70 من إكمال المنافسات.

وتألف كل من السباقين من أربع مراحل، وفقاً للمسافات المعتمدة، فيما تواصل قرية بوذيب العالمية للقدرة فعالياتها صباح غد الأحد بتنظيم سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً.

وتستعد القرية لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الكبار 2026، المقررة في 19 ديسمبر المقبل، في حدث دولي بارز يعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة رياضة القدرة والتحمل العالمية.