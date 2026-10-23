«داياميتر» يقود مشاركات «جودلفين» في سباقات أستراليا اليوم

دبي - وام

يخوض الجواد «داياميتر» غداً، سباق «سبرينغ تشامبيون ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر على مضمار راندويك في سيدني، متقدماً مشاركات «جودلفين»، في عدد من السباقات المصنفة بأستراليا، بإشراف المدرب كريس والر وقيادة الفارس تايلر شيلر.



ويخوض الجواد، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، السباق بعد مشاركته في ثلاثة سباقات متتالية بمدينة ملبورن، ساعياً إلى إهداء «جودلفين» فوزاً جديداً في سباقات الفئة الأولى، رغم خوضه مسافة 2000 متر للمرة الأولى في مسيرته.



وحقق «داياميتر» انتصارين في السباقات المصنفة خلال 10 مشاركات، كان آخرهما في سباق «ستات ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر على مضمار كولفيلد يوم 27 سبتمبر الماضي، قبل أن يحل في منتصف الترتيب بسباق «كولفيلد غينيز» للفئة الأولى يوم 10 أكتوبر الجاري.



وفي سيدني أيضاً، يشارك الجواد «توم كيتن» في سباق «كرافن بليت» للفئة الثانية لمسافة 1800 متر، بعد حلوله ثالثاً في سباق «إبسوم هانديكاب» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر على مضمار راندويك يوم 3 أكتوبر الجاري، بإشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان.



كما تشارك المهرة «بورتكو»، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، في سباق «براين كراولي ستيكس» المدرج لمسافة 1200 متر، استكمالاً لمشاركات «جودلفين» في السباقات المصنفة بسيدني.