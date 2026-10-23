«بوذيب» تدشن موسم القدرة بسباقي العين الدوليين صباح غداً السبت

تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح غداً السبت، موسم سباقات القدرة والتحمل 2026-2027، بتنظيم سباقي العين الدوليين لمسافتي 100 كيلومتر «نجمة واحدة» و120 كيلومتراً «نجمتين»، بمشاركة واسعة من الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ويقام السباقان تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حيث يتألف كل سباق من أربع مراحل، وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط الفنية، أبرزها ألا يقل عمر الجواد عن ست سنوات، وألا يتجاوز معدل نبض القلب 64 نبضة في الدقيقة، وألا يقل وزن الفارس مع السرج عن 70 كيلوجراماً.

وأُجريت الفحوص البيطرية للخيول المشاركة، للتأكد من سلامتها واستيفائها الاشتراطات المعتمدة للمنافسات، فيما تشهد القرية صباح الأحد سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً.

وتتجه الأنظار إلى قرية بوذيب العالمية للقدرة في 19 ديسمبر المقبل، حيث تستضيف بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الكبار 2026، في حدث دولي بارز يتصدر أجندة الموسم، ويعزز حضور الإمارات على خريطة رياضة القدرة والتحمل العالمية.

ويتضمن برنامج الموسم في بوذيب باقة متنوعة من المنافسات التي تلبي مختلف فئات رياضة القدرة والتحمل، تشمل السباقات الدولية لمسافتي 160 و120 كيلومتراً، إلى جانب السباقات المحلية والتأهيلية، والمنافسات المخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

كما يشهد الموسم تنظيم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي يمتد على مدى عدة أيام ويتضمن سباقات لمختلف الفئات تصل مسافاتها إلى 160 كيلومتراً، إلى جانب استضافة النسخة الثالثة من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.

ويُختتم موسم بوذيب بإقامة السباقات التأهيلية الختامية خلال أبريل 2027، في ختام موسم حافل بالمنافسات والفعاليات التي ترسخ مكانة القرية بين أبرز ميادين سباقات القدرة والتحمل في الدولة والمنطقة.