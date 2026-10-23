اللجنة العليا لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية تستعرض خطط المرحلة المقبلة





عقدت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة اجتماعها الدوري في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بحضور سلطان الحميري، ومطر اليبهوني الظاهري، والأعضاء مسلم العامري وفيصل الرحماني، الأمين العام للجنة.

واستعرض الاجتماع نتائج المحطات التي أُقيمت ضمن النسخة الثالثة والثلاثين، والتي شهدت حضوراً لافتاً في أعرق مضامير السباق حول العالم، وما حققته من نجاحات ومنجزات استثنائية، سواء على صعيد مشاركة نخبة الملاك والمربين، أو الحضور الجماهيري، أو الحملات الإعلامية والتسويقية التي واكبت سباقات الكأس الغالية في القارات الأربع، بما يعكس المكانة الرفيعة التي باتت تتبوّأها السلسلة على خارطة سباقات الخيل العالمية.

كما ناقشت اللجنة الاستعدادات للمحطات المتبقية، ووضعت الخطط التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان خروجها وفق أعلى المعايير، إلى جانب بحث البرامج والخطط الجديدة، وسبل تعزيز التعاون مع الهيئات والمضامير العالمية الشريكة، ومواصلة الحملات التسويقية والترويجية بما يعزز الحضور الرقمي للسلسلة، ويوسّع قاعدة متابعيها من عشاق الخيل حول العالم.

وتجسّد سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة رؤية القيادة الرشيدة في صون الخيل العربية الأصيلة، بوصفها إرثاً حضارياً عريقاً، والترويج لها عالمياً.