«الإمارات لسباق الخيل» تعلن مشاركة 39 خيلاً في «التجريبي الرابع» بمضمار العين

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 39 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 6 أشواط لمسافة 700 متر بالسباق التجريبي الرابع للموسم الجديد 2026-2027، مساء اليوم على مضمار نادي العين.

وأوضحت هيئة الإمارات لسباق الخيل في بيان لها، أن السباق التجريبي الرابع شهد مستويات تنافسية كبيرة، لعدد 32 من الخيول العربية الأصيلة، من بينها 28 خيلا لم تفز في السباقات، بينما شاركت 4 خيول في أشواط مفتوحة، كما تنافست 7 من الخيول المهجنة الأصيلة في 7 أشواط مفتوحة، بعد تصنيف الأشواط بطريقة جديدة.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباقات التجريبية تحقق نجاحاً متزايداً في كل مضمار، لما تحمله من أهمية كبيرة لاختبار جاهزية الخيول، وفق آليات معتمدة من الهيئة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إقامتها في عدد من المضامير بالدولة، مشيدا بالتجاوب الواسع من الملاك والمدربين، والحرص على التعاون مع الهيئة في الالتزام باللوائح المنظمة للسباقات، موضحا إعادة تصنيف الأشواط حسب رؤية الهيئة التطويرية.