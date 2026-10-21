«مضمار أبوظبي» يفتتح «الموسم الوطني» لسباقات الخيل

تنطلق بمضمار نادي أبوظبي للسباق فعاليات الموسم الجديد لسباقات الخيل 2026-2027، غداً، بإقامة السباق الأول من 7 أشواط، منها 5 للخيول العربية الأصيلة، بجانب شوطين للخيول المهجنة الأصيلة، وإجمالي جوائزه 466 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات» على لقب «فرسان الوطن» للسرعة وجوائزه المالية 66 ألف درهم.

وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق على لقب «كأس العز» للنخبة، وجوائزه 66 ألف درهم، بينما تتنافس في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب «إريبيان سترايد مايل»، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويقام الشوط الرابع لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق «تكافؤ» على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يشهد الشوط الخامس لمسافة 2200 متر مشاركة الخيول العربية الأصيلة عمر4 سنوات فما فوق «تكافؤ»، على لقب كأس «قصر الوطن» وجوائزه 70 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، منافسة بين الخيول المهجنة الأصيلة عمر3 سنوات فما فوق تكافؤ«على لقب»جوهرة الصحراء"، وجوائزه 66 ألف درهم، ثم تختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب سباق العاصمة للسرعة، وجوائزه 66 ألف درهم.